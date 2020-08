Brianna Vite al Limite oggi: la storia che è stata di ispirazione per tutti

Il cambiamento sconvolgente di Brianne Dias di Vite al Limite: come è diventata oggi? Praticamente irriconoscibile.

Come sta oggi Brianne Dias di Vite al limite? La paziente obesa del dottor Nowzaradan è riuscita a dimagrire oppure no? Quando l’abbiamo vista per la prima volta in televisione la sua condizione sembrava veramente disperata e quindi tutti si sono chiesti se oggi la donna fosse riuscita a perdere peso oppure no e se, soprattutto il suo percorso di dimagrimento sia continuato al meglio.

La storia di Brianne a Vite al Limite

Quando è arrivata a Vite al Limite Brianne ha confessato di aver sempre avuto problemi di peso, anche quando era piccola. Era arrivata al punto di aspettare solamente la morte dovuta alla sua obesità. Il motivo per cui ha iniziato a mangiare? Un trauma psicologico per via di suo padre quando era bambina in quanto era convinta che lui non la amasse e che volesse bene solo ai suoi fratelli e, per trovare conforto, la Dias si è rivolta al cibo.

Già da adolescente pesava oltre 120 chili e per cercare di farla dimagrire suo padre, invece di affrontare l’obesità di Brianna in modo costruttivo, le bloccò l’apertura del frigo mentre invece i suoi fratelli potevano accedervi liberamente. A 18 anni così la Dias se ne andò di casa e per festeggiare, come forma di ribellione iniziò a mangiare sempre di più. Purtroppo venne anche aggredita sessualmente e questo la portò a consumare sempre più cibo spazzatura e suo padre tagliò completamente i legami con lei.

La decisione di andare dal Dottor Nowzaradan

Brianna si sentiva umiliata e nonostante nel mentre avesse trovato marito, Rick, continuava a mangiare. La decisione di andare dal Dottor Nowzaradan la prese con molta convinzione e Brianne seguì diligentemente tutte le sue indicazioni e perse più della metà del suo peso. Come sta Brianne oggi allora? Bene. La donna pubblica regolarmente foto su Instagram e la possiamo vedere in ottima forma fisica. Purtroppo però nel 2020 il marito tradì Brianne pare che i due stiano per divorziare.

Un duro colpo per la donna che però non ha mollato il suo percorso di dimagrimento e oggi non è ricaduta nel suo vecchio stile di vita deleterio, anzi.