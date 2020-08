Il cambiamento di Octavia di Vite al Limite è stupefacente.

Octavia Gahagans è una delle protagoniste di Vite al Limite che oggi, più di ogni altro paziente del Dottor Nowzaradan, può essere un ottimo esempio per tutti. Nonostante molte difficoltà, la donna ha dimostrato che “volere è potere” e infatti la sua storia ha ispirato tante persone che, come lei, hanno avuto dei problemi di obesità. Ma come sta Octavia oggi? Che fine ha fatto?

La storia di Octavia

Protagonista della settima stagione Octavia è arrivata a Vite al Limite e dal Dottor Nowzaradan a 42 e stava per superare i 300 chili. Era allettata e non poteva più muoversi dal letto di casa. Una situazione di obesità grave, dovuta anche a dei problemi legati alla sua infanzia. Quando era piccola viveva con la mamma e un patrigno molto violento che non mancava di alzare le mani sulla donna. Venne anche violentata a 20 anni e la sua condizione fisica peggiorò rapidamente. Dopo poco tempo la madre di Octavia morì e questo causò un ulteriore aumento di peso in Octavia che affogava sempre di più i suoi problemi nel cibo.

Octavia oggi, Vite al Limite

Tutto questo proseguì fino alla decisione di andare dal Dottor Nowzaradan e, finalmente, chiedere aiuto alla clinica di Houston di Vite al Limite. Octavia si dedicò anima e corpo alla dieta e riuscì a perdere tutto il peso necessario per sottoporsi all’intervento di bypass gastrico. Alla fine dell’episodio, aveva ridotto i chili dell metà. Anche dopo Vite al Limite Octavia è rimasta fedele alla dieta del Dottor Now, continua a seguire uno stile di vita molto sano e la sua trasformazione è tra le più incredibili di sempre.

Non sembra nemmeno lei. La donna è rimasta a Houston, si è trasferita definitvamente in Texas, forse per continuare con il suo programma di dimagrimento e per sottoporsi a costanti controlli da parte del Dottor Nowzaradan.