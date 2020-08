Barbara D’Urso, foto con costume super scollato: Instagram in fiamme

Barbara D’Urso ha pubblicato sul suo account Instagram una foto con un costume super scollato: il social network è in fiamme

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. La napoletana conduce moltissimi programmi di successo, come Pomeriggio Cinque, Live – Non è la D’Urso e il Grande Fratello. La conduttrice, inoltre, detiene il record di programmi condotti contemporaneamente. La D’Urso è anche una delle conduttrici più seguite sui social, in particolare su Instagram, dove conta più di due milioni di seguaci. Sul popolare social networ, la napoletana tiene sempre aggiornati i suoi fan, sia sui suoi programmi che sulla sua vita.

Barbara D’Urso, foto con costume super scollato: Instagram incantato

La D’Urso si sta godendo le meritate vacanze, prima di ritornare a Roma e rituffarsi nel lavoro. A settembre la conduttrice è confermatissima, così come i suoi programmi. Negli ultimi giorni, sul suo account Instagram, sta pubblicando scatti ripresi dalle vacanze. La conduttrice delizia i suoi seguaci con foto molto sensuali, indossando spesso costumi sgambati o super scollati. Oggi, ad esempio, ha pubblicato uno scatto in cui è immersa in acqua, con un bicchiere in mano ed indossa un costume che mostra una scollatura da paura. La conduttrice sente caldo, ma in questo modo manda in fiamme il popolare social network.

La foto, infatti, in poco tempo ha ricevuto migliaia di like e tantissimi commenti da parte dei suoi seguaci. La maggior parte, ovviamente, sono apprezzamenti nei confronti della conduttrice napoletana. Non manca, invece, chi fa parlare l’invidia e attacca la D’Urso, ma lei, come sempre, non dà mai peso alle critiche. Barbarella pensa solo a godersi le vacanze per ritornare più carica che mai e affrontare una nuova stagione televisiva piena di sorprese e colpi di scena.