Ezio Greggio, retroscena su Lorella Cuccarini: succedeva dietro le quinte

Ezio Greggio, nel corso di un’intervista a Telepiù, ha raccontato un retroscena su Lorella Cuccarini: ecco cosa succedeva dietro le quinte

Ezio Greggio è uno dei conduttori storici della televisione italiana. L’attore e cabarettista, oltre che conduttore, è uno dei volti di Striscia la Notizia, tg satirico ideato da Antonio Ricci. Greggio, infatti, ha condotto sin dalla prima edizione il programma in onda tutte le sere su Canale 5. Insieme ad Enzo Iacchetti, il conduttore ha formato un duo celebre.

Ezio Greggio, rivelazione su Lorella Cuccarini: le sue parole

Come detto sopra, Greggio, oltre ad essere uno dei conduttori storici della tv italiana, è anche un attore, cabarettista, regista e sceneggiatore. L’uomo, nato nel ’54 a Cossato, in provincia di Biella, ha lavorato con tantissimi artisti di gran calibro: da Gianfranco D’Angelo con Drive In a Massimo Boldi, Jerry Calà e Christian De Sica con Yuppies, fino a Luca Barbareschi e Lorella Cuccarini. Proprio su quest’ultima, in un’intervista rilasciata a Telepiù, il conduttore ha svelato un retroscena davvero imperdibile. Greggio, oltre ad elogiare le qualità della conduttrice, ha raccontato: “Io la facevo ridere. Venivo dalla scuola di Walter Chiari, i miei ritardi erano apocalittici. Mi ricordo Lorella con le braccia puntate sui fianchi, col piedino che picchiettava”. La Cuccarini non sopportava i ritardi del suo collega, ma non riusciva a non ridere con lui.

I due conduttori hanno lavorato insieme nel 1988, quando su Canale 5 conducevano Odiens, programma ideato sempre da Antonio Ricci e diretto da Beppe Recchia. Greggio conduceva insieme a Gianfranco D’Angelo e alla Cuccarini, la quale si occupava dei giochi a prem e prendeva parte come spalla agli sketch comici del programma. La conduttrice, inoltre, eseguiva in ogni puntata un balletto e interpretava la sigla d’apertura, La notte vola, il suo maggior successo musicale di sempre. Fu su questo palcoscenico che la Cuccarini tirò fuori per la prima volta anche le sue doti di conduttrice e showgirl vera e propria.