Diletta Leotta in tenuta leopardata: schiena scoperta e sguardo seducente

Diletta Leotta, in veste leopardata, pubblica uno scatto su Instagram con la schiena scoperta e uno sguardo molto seducente

Diletta Leotta è una delle giornaliste e conduttrici televisive più affascinanti del mondo dello spettacolo. La donna è riuscita a conquistare in breve tempo il pubblico italiano, grazie al suo carisma e soprattutto alla sua bellezza. La giornalista ha lavorato prima a Sky, poi è passata a Dazn. La Leotta da un paio di anni ormai è simbolo di bellezza, nonché sogno proibito di migliaia di italiani. La conduttrice è anche molto seguita sui social network, in particolare su Instagram, dove conta quasi sette milioni di seguaci, traguardo che festeggerà a breve. Le sue foto sono sempre piene di like e le sue stories sono seguitissime.

Diletta Leotta leopardata: schiena scoperta e sguardo seducente

Oggi pomeriggio, la Leotta ha deciso di deliziare i fan, pubblicando una nuova foto sul suo account Instagram. La giornalista e conduttrice televisiva ha pubblicato uno scatto in cui indossa un vestito leopardato aperto all’altezza delle spalle. La Leotta dunque mostra la schiena e soprattutto fissa la fotocamera con un sguardo molto seducente. La conduttrice televisiva è come sempre bellissima e alla foto aggiunge questa descrizione: “Il leopardo non può cambiare i suoi punti“. La frase potrebbe essere anche indirizzata a qualcuno, magari al suo compagno, Daniele Scardina, con il quale pare stia vivendo un periodo di crisi.

Lo scatto, pubblicato sul popolare social network solo qualche ora fa, ha raggiunto più di duecento migliaia di like. Tra i commenti, invece, molti si sono complimentati con la conduttrice di Dazn. La foto, nonostante non mostri scollature eccessive, è stata comunque apprezzata dai seguaci della Leotta. La giornalista si prepara in questi giorni a festeggiare il traguardo dei sette milioni di seguaci.