Elisa Isoardi, il racconto da brividi: così ha scoperto del tumore alla gola, nel 2014.

Un racconto toccante, quello che Elisa Isoardi ha condiviso in un’intervista a Nuovo. La conduttrice è tornata a parlare di un problema di salute che l’ha colpita nel 2014. Un momento di grande paura per la Isoardi, che ha scoperto di avere un polipo alle corde vocali per puro caso. Dopo l’intervista ad un otorinolaringoiatra a Unomattina, Elisa ha deciso di sottoporsi ad alcuni controlli, avvertendo spesso alcuni strani sintomi, come raucedine e pesantezza alla gola. Di lì la scoperta del tumore e l’intervento chirurgico per rimuoverlo. Tutto è andato per il meglio ed oggi la conduttrice sta benissimo.

Elisa Isoardi, il racconto da brividi: come ha scoperto del tumore alle corde vocali

“Sto bene. È un problema di salute di comune a chi parla tanto per lavoro. All’inizio avevo paura, ma per i medici è stato un intervento di routine.”. È così che, in un’intervista a Nuovo, Elisa Isoardi parla del problema di salute che ha dovuto affrontare sei anni fa. Un polipo che le stava compromettendo la corda vocale destra, scoperto per puro caso. L’operazione è andata bene e il materiale tumorale è risultato benigno, ma la conduttrice ammette di avere avuto molta paura prima dell’intervento. Un problema di salute di cui la Isoardi ha voluto parlare solo qualche tempo dopo l’operazione, in seguito alla quale è stata lontana dalla tv per qualche settimana. Dopo l’intervento, la conduttrice è stata seguita da un logopedista per la fase di recupero, che si è conclusa nel migliore dei modi.

Dopo la chiusura de La Prova del Cuoco, la Isoardi è pronta per mettersi in gioco sulla pista da ballo di Ballando con le stelle, dove sarà una dei concorrenti ufficiali della prossima edizione, in onda a partire dal 12 settembre. Inoltre, la vedremo al timone di Check-up, storico programma dedicato alla medicina, che tornerà in onda la domenica mattina.