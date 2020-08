Sembrerebbe proprio che la crisi tra Giulia De Lellis ed Andrea Damante sia confermata? Ad avvalorare la tesi, sembrerebbero esserci nuovi indizi.

Sembrava stesse procedendo tutto alla grande tra Giulia De Lellis ed Andrea Damante. Invece, a quanto pare, non sembrerebbe essere proprio così. Ebbene si. Seppure, infatti, le voci di una presunta crisi non sia stata ancora confermata dai diretti interessati, sembrerebbe che qualcosa tra di loro non stia andando per il verso giusto. Ecco, ma cosa sta accadendo esattamente? Non lo sappiamo con certezza. Fatto sta che, in questi ultimi giorni, l’ex tronista di Uomini e Donne è in giro per l’Italia per prendere parte a diverse serate a cui deve suonare. Mentre Giulia, dal canto suo, è ritornata a Milano. Nulla di ‘grave’, insomma. Eppure, stando ad una clamorosa segnalazione riportata da Deianira Marzano, sembrerebbe proprio che tra i due sia finita. Una notizia, ammettiamolo, davvero sconvolgente. E che, prontamente, è stata smentita da Amedeo Venza. A distanza di alcune ore, però, sono spuntati nuovi indizi che sembrerebbero avvalorare la tesi di una presunta crisi tra loro. A rivelare ogni cosa è stata il blog News UeD, ma cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio.

Giulia De Lellis ed Andrea Damante, spuntano nuovi indizi sulla presunta crisi: cosa sta accadendo

Non sappiamo cosa stia realmente accadendo tra Giulia De Lellis ed Andrea Damante. Eppure, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che ci sia aria di crisi. A lanciare la vera e propria bomba di gossip, come dicevamo precedentemente, è stata Deianira Marzano. Eppure, a distanza di qualche giorno dal diffondersi di questa notizia, sono spuntati nuovi indizi che sembrerebbero confermare la segnalazione riportata dall’influnecer che, ricordiamo, prontamente è stata smentita anche da Amedeo Venza. Stando alla testimonianza che si apprende dal blog News UeD, sembrerebbe che, in una delle serate a cui Andrea Damante ha preso parte, l’ex tronista di Uomini e Donne non indossasse l’anello di fidanzamento. Insomma, un gran colpo di scena se così fosse, ammettiamolo. Anche perché, fino a qualche giorno fa, i due apparivano davvero molto felici ed innamorati su Instagram. Cosa sarà successo? Staremo a vedere!

Se da una parte, però, sono spuntati nuovi indizi che sembrerebbero avvalorare l’ipotesi di una crisi tra Giulia De Lellis ed Andrea Damante, anche le ultime parole di Amedeo Venza sembrerebbero mettere il ‘carico da cento’. In alcune sue recenti Instagram Stories, l’ex corteggiatore di Tina Cipollari ha rivelato di aver ricevuto delle segnalazioni che sostengono che tra i due realmente ci sia qualcosa che non va per il verso giusto. Cosa accadrà adesso? Non lo sappiamo. In attesa di ulteriori chiarimenti, noi tutti speriamo che sia soltanto una nuvola di passaggio.