Grande Fratello Vip, arriva ‘la regina dei reality’: gran colpo per Signorini

Il Grande Fratello è il reality show più longevo della storia della televisione italiana. Il programma è ispirato al format olandese Big Brother, che a sua volta prende il nome dall’omonimo personaggio del romanzo di George Orwell, 1984. In Italia è andato in onda per la prima volta nel 2000. Il reality show ha all’attivo ben sedici edizioni. Da settembre 2016 va in onda anche la versione vip del programma, dove i concorrenti sono tutti personaggi famosi. Il reality show è stato condotto per tre anni consecutivi da Ilary Blasi, mentre nel 2020 il testimone è passato ad Alfonso Signorini, già opinionista del programma, affiancato da Pupo e Wanda Nara. L’esordio è stato col botto, tanto che la rete del Biscione ha deciso di rinnovare la fiducia al direttore del settimanale Chi.

Grande Fratello Vip, che colpo per Signorini

A settembre andrà in onda una nuova edizione del reality show condotto dal giornalista e conduttore televisivo. Il cast, nel frattempo, prende forma. Le prime concorrenti, secondo Tv Blog, dovrebbero essere Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento, alle quali dovrebbero aggiungersi l’ex calciatore Nicola Ventola, l’attrice Eva Grimaldi, Enock Balotelli, fratello di Mario, l’ex velina Maddalena Corvaglia e la bombastica Ludovica Pagani. Nelle ultime ore, però, il settimanale Oggi ha annunciato un nuovo ingresso nel cast. Signorini avrebbe ingaggiato la ‘regina dei reality show’, ovvero Dayane Mello. La modella ha già partecipato all’Isola dei Famosi, dove fece perdere la testa all’inviato Stefano Bettarini, e a Pechino Express, dove si è classificata al terzo posto insieme ad Ema Kovac. La Mello, inoltre, è stata legata sentimentalmente a Stefano Sala, che nel 2018 ha partecipato al reality show allora condotto da Ilary Blasi.

All’appello dunque, per Dayane, manca solo il GF VIP e secondo il settimanale Oggi a settembre si apriranno per lei le porte della casa più spiata d’Italia. La modella timbrerà il cartellino e cercherà di centrare la vittoria, dopo averla sfiorata nel reality show condotto da Costantino Della Gherardesca. Un innesto importante per il reality show di Canale 5: la Mello porterà nella casa una ventata di freschezza e soprattutto di bellezza. È probabile che la modella faccia il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia da single. Dopo la fine della relazione con Bettarini, infatti, Dayane ha avuto una storia d’amore con Carlo Gussalli Beretta, ma pare che anche con lui la relazione sia giunta al termine. La Mello riuscirà a trovare l’amore nella casa?