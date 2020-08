Manila Nazzaro meravigliosa in pizzo torna sui social network dopo la fine di Temptation Island: il dettaglio dell’abito non sfugge ai fan, pioggia di like

Solamente qualche giorno fa c’è stato il grandissimo finale di stagione per quest’ultima edizione di Temptation Island. Nel corso di queste settimane ultime settimane le puntate sono state veramente infuocatissime, come d’altronde quelle che da anni ormai tiengono compagnia agli italiani durante l’estate. Sono molte le coppie che anche durante questa edizione ci hanno fatto arrabbiare, emozionare, divertire e sognare. Tra queste sicuramente quella formata dell’ex Miss Italia Manila Nazzaro e l’ex calciatore Lorenzo Amoruso, che nel corso delle settimane hanno fatto sognare i fan di Temptation. I due sono arrivati nel programma per capire se il loro amore è abbastanza forte da poter superare quelle che sono le problematiche dovute alla distanza. Dopo il falò finale i due hanno deciso di uscire insieme e darsi tante nuove occasioni per venirsi incontro e vivere una lunga vita inseme.

Manila Nazzaro meravigliosa in pizzo: il dettaglio dell’abito non sfugge ai fan

Il giorno del falò la Nazzaro era più incantevole che mai, e oltre alla sua bellezza disarmante complice è stato anche l’abito disegnato per lei da Alessandro Legora. L’abito oltre ad essere meraviglioso le sta anche d’incanto, con tutti gli inserti in pizzo e le trasparenze. E proprio a proposito di trasparenze i fan hanno immediatamente notato gli inserti trasparenti presenti nell’inguine.

Un abito a dir poco meraviglioso che oltre a starle benissimo, la rende una vera e propria principessa delle favole. Non ci stupiamo che Lorenzo Amoruso abbia occhi solo per lei che oltre ad essere bellissima è anche estremamente carismatica, intelligente e talentuosa. Non vediamo l’ora di vedere altri suoi post sul suo account ufficiale instagram.