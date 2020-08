Diletta Leotta meravigliosa in costume da bagno a bordo di una barca: posa seducente e scollo profondissimo per la conduttrice di Dazn

Diletta Leotta è certamente una delle star del momento e sta conquistando un successo dietro l’altro sia lavorativamente che a livello personale. Diletta è una vera e propria star del calcio, con le sue interviste e le cronache a bordo campo per Dazn, la donna infatti può vantare interviste del calibro di Cristiano Ronaldo. Una vera e propria leggenda nel mondo del calcio mondiale… La bellissima catanese, oltre ad essere una bravissima conduttrice televisiva, è anche una donna super seguita sui social, dov’è d’ispirazione a tantissime persone. Una vera e propria influencer che non perde occasione per mostrare a tutti la sua bravura e la sua bellezza. Oltre che come conduttrice ed inviata del noto canale sportivo Dazn e speaker per R105, la Leotta lavora moltissimo con i social network e in particolar modo con Instagram, nel ruolo di influencer. Sono milioni i suoi fan sulla piattaforma che ogni giorno la inondano di like e commenti sul suo aspetto fisico prorompente e sensuale.

Diletta Leotta meravigliosa in costume: posa seducente e scollo profondissimo

Sono quasi 7 milioni i seguaci della bellissima Diletta Leotta che tutti i giorni scatta foto bellissime e le pubblica sui suoi canali social ufficiali, come Instagram. La conduttrice oggi ha deciso di deliziarci con un altro scatto decisamente sensuale. La donna appare a bordo di un gommone fermo in mezzo ad un mare cristallino. Sullo sfondo un caldo tramonto che rende l’atmosfera piacevole e romanticissima. Un look naturale per la conduttrice, niente sfarzi, niente trucco, sono un sorriso decisamente smagliante. I capelli sono naturalmente mossi e bagnati dal mare. Il costume le dona moltissimo, è scollatissimo e mette in mostra il decoltè della conduttrice con una fantasia affiorata dai toni del fucsia e del blu.

Non è la prima volta che la donna esibisce il fisico scultoreo e prorompente che possiede con dei bellissimi bikini, anzi. E’ quasi un abitudine per la donna postare su instagram questo tipo di scatti che fanno letteralmente impazzire i suoi followers. Adesso ancor di più, visto che da diverse settimane circola una voce sulla fine della relazione tra lei e il pugile Simone Scardina e il presunto flirt con il campione del Milan Zlatan Ibrahimovich. fino ad oggi però nessuna smentita o conferma.