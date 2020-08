Francesca Tocca, sui social network spunta una foto dal passato: la ballerina appare giovanissima e super sensuale durante una competizione

Negli ultimi mesi non si è parlato altro della fine della relazione tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca che è arrivata a dir poco come un fulmine a ciel sereno. Era ormai diverso tempo che i rumors sulla separazione della coppia era sempre più insistente e infatti si è poi rivelato così. Già dalle prime puntate dell’ultima edizione di Amici 19 infatti si vociferava una crisi tra i due coniugi… Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono stati sposati per molti anni e da loro amore è nata anche una splendida bambina. Nel corso degli anni sono spesso stati partner non solo nella vita ma anche sul palco, e questo deve averli uniti ancora di più. Purtroppo qualcosa tra loro è andato scemando e il sentimento che prima li univa si è trasformato in affetto e nulla più. La loro relazione era diventata piatta e priva di quel trasporto che serve per mandare avanti un matrimonio, motivo per cui hanno poi deciso di prendere strade differenti.

Adesso entrambi stanno vivendo la loro vita dividendosi tra l’amore per la figlia e i loro nuovi partner. Per la Tocca c’è Valentin mentre per Todaro c’è la bellissima Paola Leonetti. Entrambi sembrano essere molto felici e sereni con i nuovi compagni e soprattutto per Francesca lo si può vedere da tutte le Instagram Stories che pubblica con Valentin. La ragazza sprizza davvero gioia da tutti i pori dividendosi tra l’amore per la figlia e il compagno, con cui condivide la passione per il ballo. E’ proprio così che si sono conosciuti, durante l’ultima edizione di Amici.

Francesca è indubbiamente una delle donne più belle del corpo di ballo di amici e la sua sensualità ha fatto impazzire milioni di telespettatori, e per tutti coloro che si siano chiesti se fosse sempre stata così bella, la risposta è si! Basta guardare questa foto che ha pubblicato poco fa in cui appare giovanissima e alle prese con una competizione di ballo. Il vestito paillettato e il trucco sensuale, la donna non ha perso neanche un briciolo della sua bellezza e della sua sensualità, anzi, sembra che gli anni le donino ancor di più! Che splendore!