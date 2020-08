Veronica Maya, spunta una splendida foto del passato: “Matrimonio di mamma”, ecco com’era la conduttrice 20 anni fa, lo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram.

Veronica Maya è una delle conduttrici più amate e apprezzate del panorama televisivo italiano. Il suo è uno dei volti più noti del mondo Rai, dove ha condotto numerosi programmi di successo. L’ultimo, appena terminato prima delle vacanze estive, è ‘Italia Che Fa’, in onda su Rai Due. Oltre a essere una conduttrice di successo, Veronica è anche una bellissima donna e viene molto seguita anche sui social, dove pubblica diversi momenti del suo lavoro e della sua vita quotidiana. Non mancano, sul suo profilo Instagram, anche scatti in cui la conduttrice mette in evidenza il suo fisico da capogiro e la sua bellezza, oltre a numerose foto e video con la sua splendida famiglia. Sposata con il chirurgo plastico Marco Moraci, Veronica ha 3 splendidi figli ed è davvero orgogliosissima della sua famiglia. Molto legata anche ai suoi genitori e fratelli, poco fa la conduttrice ha pubblicato su Instagram uno scatto del passato, in cui ha ricordato il secondo matrimonio di sua madre: scopriamo insieme com’era la conduttrice 20 anni fa!

Veronica Maya, spunta la foto di 20 anni fa: “Matrimonio di mia mamma”, ecco com’era la conduttrice

Veronica Maya è una donna bellissima. Nonostante le sue origini napoletane, la conduttrice ha i tratti tipicamente nordici e i suoi splendidi occhi azzurri lasciano sempre senza fiato. Impossibile non rimanere incantati davanti al fascino e all’eleganza della Maya, che a quanto pare era altrettanto bella ed elegante anche 20 anni fa. Come facciamo a saperlo? Semplice, è stata proprio lei a mostrare a tutti uno splendido scatto del passato, in cui era davvero giovanissima. Nella foto, risalente al 3 agosto 2000, Veronica e i suoi fratellini Filippo e Marcella, allora bambini, sono alle spalle della loro mamma, che in quel giorno sposava il suo secondo marito. “Matrimonio di mamma e Geppy… e noi piccolini”, ha scritto nella didascalia del post Veronica, che nella foto indossa uno splendido abito floreale con un coprispalle di raso ed è facilmente riconoscibile grazie ai suoi lineamenti e alla sua classe innata.

Bellissima anche mamma Eleonora, che ha ricevuto tantissimi complimenti dai fan di Veronica, i quali hanno subito invaso il post di like e commenti, sottolineando la bellezza della conduttrice e di sua madre.