Manila Nazzaro, dopo Temptation arriva al Grande Fratello VIP?

Dopo Temptation Island insieme a Lorenzo Amoruso, Manila Nazzaro vede un roseo futuro in televisione e si vocifera che potrebbe anche approdare al Grande Fratello Vip.

Abbiamo imparato a conoscere Manila Nazzaro negli anni, ma ultimamente, grazie alla sua partecipazione a Temptation Island, abbiamo scoperto un lato di lei molto romantico, sensibile e dolce che forse non ci saremmo aspettati. Ora che il reality dei sentimenti è terminato, la vedremo ancora in televisione? Sembra di sì e, più che altro, sembra proprio che sarà all’interno del Grande Fratello Vip.

Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip 2020?

Sono solo rumors, lo precisiamo, ma Manila ha conquistato il cuore degli italiani con la sua storia d’amore con Lorenzo Amoruso. I due, all’interno del programma, hanno dimostrato l’amore vero, senza fronzoli, nonostante alcune riserve e timori che, come ovvio, la vita ci pone davanti. Ad essere piuttosto convinto della partecipazione della Nazzaro al Grande Fratello Vip è tra gli altri, Gossip e Tv che ha ipotizzato la presenza della donna nel programma guardando ad alcune frasi dell’ex Miss Italia. La fidanzata di Amoruso, infatti, ha fatto capire che, se glielo proponessero, non rinuncerebbe al Grande Fratello Vip 2020. In un’intervista a Vanity Fair infatti ha parlato del suo futuro in televisione e ha specificato che si stanno vagliando tante ipotesi, compresa quella del GF Vip, ma non ci sono ulteriori conferme. Una cosa è certa, averla nella casa, sarebbe un colpaccio.

Un programma con Lorenzo Amoruso?

Tra le varie possibilità però c’è anche quella di un lavoro in televisione proprio insieme al compagno, Lorenzo Amoruso. Manila non esclude niente anzi, specifica che insieme sono molto buffi e fanno spesso delle gaffe divertenti.

Dove vedremo Manila in tv nelle prossime ore?

Per ora però, di lavori certi per Manila sappiamo che a fine agosto tornerà a Radio Zeta mentre dal 5 agosto la vedremo su Rai Due nel programma E La Chiamano Estate, che parla del turismo post-Covid. Sembra quindi che qualcosa si stia già muovendo e fose, guardando anche agli ascolti del programma sulla Rai, si valuterà anche che ruolo farle ricoprire in futuro!