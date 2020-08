Duncan Campbell, il cantante sessantunenne degli UB40, è stato ricoverato in ospedale: l’annuncio è arrivato qualche ora fa dalla band musicale su Fb.

La notizia è stata resa nota dai diretti interessati: stando a quanto si apprende da questo ultimo post condiviso dalla band musicale Ub40 sul loro profilo Facebook ufficiale, sembrerebbe che Duncan Cambpell, famoso cantante della band dal 2008, sia stato ricoverato. L’annuncio, come dicevamo pocanzi, è stato dato qualche ora fa dai suoi compagni di gruppo stessi. Che, prontamente, hanno tenuto ad aggiornare ed informare i loro sostenitori dell’accaduto. Stando a quanto si apprende dal post in questione, il cantante è stato immediatamente trasportato in ospedale subito dopo il malore. Dove, sin dal primo momento, ha avuto tutte le cure del caso. Infatti, adesso, come la stessa band ha voluto rassicurare, il sessantunenne è fuori pericolo di vita. Ma cosa gli è successo esattamente? Ecco tutti i dettagli.

Duncan Campbell, il cantante degli UB40, è stato ricoverato: cos’è successo

Duncan Campbell è stato ricoverato: è proprio questa la notizia che, pochissime ore fa, la band musicale di origini britanniche UB40 ha voluto rendere nota sul proprio canale Facebook ufficiale. Stando a quanto si apprende dall’annuncio, sembrerebbe che il sessantunenne sia stato colto da un ictus. E che, prontamente, sia stato trasportato in ospedale. Infatti, come dicevamo precedentemente, attualmente sembrerebbe che il cantante sia fuori pericolo di vita. Anche se, com’è giusto che sia, ha bisogno di riposo. Ma vediamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

“Possiamo confermare che il nostro cantante e fratello Duncan Campbell è stato portato in ospedale dopo avere avuto un ictus’, così inizia il post che, pochissime ore fa, è stato reso noto dagli UB40. Ma non solo. Subito dopo aver raccontato dell’accaduto, infatti, non hanno potuto fare a meno di riferire come sono le attuali condizioni di salute del cantante. ‘Sta già meglio’, c’è scritto sul post. Ovviamente, adesso il cantante sessantunenne ha bisogno di riposo. Ed è per questo motivo che l’appello dei suoi compagni è molto chiaro: ‘chiediamo ai fan di rispettare la privacy di Duncan e della sua famiglia mentre si impegna in quella che speriamo sia una rapida ripresa’. Infine, la band conclude il post in questione con un chiaro messaggio di speranza: ‘Non vediamo l’ora di vedervi tutti la prossima primavera’.

Sapete chi ha sostituito nella band?

Duncan Campbell è entrato a far parte della band nel 2008. Quando, in seguito all’abbandono di un altro membro del gruppo musicale, il cantante prese il suo posto. Ma sapete chi ha sostituito? Ali Campbell. Ebbene si. Il sessantunenne Duncan ha sostituito proprio suo fratello.