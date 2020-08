A Uomini e Donne le dissero ‘no’, ora la sua vita è cambiata: “Sono grata”, compleanno in barca per l’ex tronista.

Gli appassionati di Uomini e Donne non potranno mai dimenticare il suo percorso. Si, perché Sabrina Ghio è stata una delle troniste più amate della trasmissione di Maria De Filippi, nonostante la sua ‘avventura’ non abbia avuto lieto fine. Al termine del suo percorso, infatti, Sabrina ha ricevuto un bel ‘no’ dal suo corteggiatore scelto, Nicolò Raniolo. Una delusione piuttosto pesante per la bellissima bionda, che, però, ha trovato la vera felicità fuori dalle telecamere. Oggi Sabrina è felice tra le braccia del suo nuovo compagno Carlo Negri, col quale vive una storia d’amore meravigliosa. In occasione del suoi 35 anni, Sabrina ha festeggiato in barca con lui, i suoi amici e il suo amore più grande, Penelope, nata da una precedente relazione. Ecco le parole di Sabrina.

A Uomini e Donne le dissero ‘no’, ora la sua vita è cambiata: le parole di Sabrina Ghio

“Una vita che amo, grazie per questo giorno pieno d’amore!”. Sono queste alcune delle parole che Sabrina Ghio scrive nella didascalia dell’ultimo post pubblicato su Instagram. Un video in cui la bellissima ex tronista, ed ex ballerina di Amici, festeggia il suo 35 esimo compleanno. Una festa in barca, con la famiglia, gli amici più stretti, il suo compagno Carlo e la sua piccola Penelope. Ecco il post:

Nella splendida cornice dell’isola di Ponza, Sabrina festeggia il suo compleanno: immagini che racchiudono tutta la gioia di questo momento. “E Grazie Dio perché ti sono grata per la vita che ho”, conclude la Ghio nella didascalia al post. Che è stato letteralmente invaso dai messaggi di affetto dei fan.

