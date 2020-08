Famoso attore convola a nozze in gran segreto: la rivelazione a sorpresa

Il famoso ed apprezzato attore è finalmente convolato a nozze, anche se in gran segreto: la rivelazione è stata una vera e propria sorpresa.

Questa è, senza alcun dubbio, una notizia davvero fantastica. Ed è stata ufficializzata, pensate, soltanto pochissime ore fa. Tramite un collegamento con una famosa trasmissione televisiva, l’apprezzatissimo e seguitissimo attore ha rivelato di essere convolato a nozze. Seppure si tratti del suo terzo ‘si’, l’uomo in questione ha raccontato del matrimonio in gran segreto che, diverse settimane fa, è stato celebrato. La coppia, stando a quanto si apprende, ha iniziato a stare insieme nel 2016. E, nonostante i ben 32 anni di differenza d’età, si amano davvero alla follia. È proprio per questo motivo che, dopo quattro anni di magica relazione, hanno deciso di giurarsi amore eterno. La cerimonia, come raccontato anche dal diretto interessato, è stata molto intima, data l’emergenza Coronavirus, ma di una magia davvero unica. Ma di chi parliamo esattamente? Siete curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni dettaglio.

Attore convola a nozze in segreto: la rivelazione in diretta televisiva

Durante un suo recentissimo intervento alla trasmissione ‘Late Night’, condotta da Seth Meyers, il famoso attore ha raccontato di essere convolato a nozze con la sua giovanissima compagna. Ebbene si. Dopo ben 4 anni di relazione, Sean Penn si è sposato con la sua compagna Leila George. Se ne parlava da diversi giorni, è vero. Eppure, soltanto nel corso del programma, ne abbiamo avuto la conferma. Anche perché, a quanto pare, durante la diretta, l’attore ha mostrato la fede nuziale. Ovviamente, data l’emergenza Coronavirus che sta mettendo letteralmente in ginocchio tutta l’America, la cerimonia è stata molto intima. ‘Eravamo in casa noi, i miei due figli e suo fratello’, ha rivelato Sean Penn in diretta televisiva. Ma le sorprese non sono affatto finite qui. Sapete perché? Semplice: nel corso del suo intervento, l’attore ha, infatti, rivelato di aver sposato la sua compagna, adesso moglie, tramite ‘Zoom’, una nota applicazione che permette videochiamate a distanza e tanto altro ancora.

‘Era giovedì. Abbiamo fatto un matrimonio Covid. E con questo intendo dire che il responsabile della contea era in linea via Zoom ed eravamo a casa: noi, i miei due figli e suo fratello’, sono proprio queste le parole che Sean Penn ha detto nel corso del suo intervento a Late Night e che ha utilizzato per annunciare le sue nozze.

Sapete che non è il suo primo matrimonio?

Come dicevamo precedentemente, non è assolutamente la prima volta che Sean Penn convola a nozze. Il primo, con la celeberrima Madonna, è durato ben cinque anni. E copre gli anni che vanno dal 1985 al 1989. Mentre il secondo, con Robin Wright, è durato quattordici anni. Ed è proprio da questa relazione che copre gli anni che vanno dal 1996 al 2010, l’attore ha avuto anche due figli.

