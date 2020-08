Georgina Rodriguez si trucca allo specchio: lingerie trasparente e lato B in primo piano, Instagram in delirio per lo scatto da capogiro della compagna di Cristiano Ronaldo.

Georgina Rodriguez è una delle ‘wags’ più belle e seducenti del mondo del calcio. La compagna di Cristiano Ronaldo ha un corpo davvero spaziale, con tutte le curve e le forme al posto giusto e non ha problemi a mostrarlo anche sui social. Il suo profilo Instagram, che conta ben 19 milioni 700mila followers, è costantemente aggiornato con foto e video in cui la modella mostra momenti della sua vita lavorativa, ma anche privata. Legatissima alla sua famiglia, trascorre tanto tempo con Ronaldo e i loro 4 bambini, tre dei quali avuti dal calciatore tramite madre surrogata. I due hanno davvero una splendida famiglia, e la mostrano spesso anche sui social. Qualche mese fa Georgina è arrivata anche sul piccolo schermo, partecipando come co-conduttrice al Festival di Sanremo. Ma è soprattutto sui social che mostra la sua bellezza, facendo girare la testa a tutti i suoi fan. Poco fa, ad esempio, ha pubblicato uno scatto in cui si trucca davanti allo specchio indossando una lingerie trasparente da urlo. Il suo lato B è in primo piano e ha mandato Instagram in delirio. Scopriamo insieme la splendida foto!

Georgina Rodriguez si trucca allo specchio: lingerie trasparente e lato B in primo piano, ecco lo scatto mozzafiato

Georgina Rodriguez sa sempre come far impazzire i suoi tantissimi fan. Bellissima e dal corpo mozzafiato, la compagna di Cristiano Ronaldo pubblica spesso e volentieri foto da capogiro, in cui mette in mostra le sue curve esplosive. Poco fa, ad esempio, ha condiviso un nuovo post in cui si trucca davanti allo specchio. Impossibile non guardare la lingerie nera di pizzo trasparente che la Rodriguez indossa e che mette ben in evidenza le sue forme. Ma tutti gli occhi cadono soprattutto sul lato B di Georgina, che è in primo piano nello scatto ed è davvero perfetto. “Quello che dicono i tuoi occhi lo sussurra la tua anima”, scrive la compagna di Ronaldo nella didascalia dello scatto, in cui è intenta a mettere il mascara.

La foto ha avuto un enorme successo su Instagram, ottenendo in poco tempo moltissimi complimenti da parte dei suoi fan, letteralmente incantati dalla sua bellezza e sensualità.