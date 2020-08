Roberta Pedrelli alza troppo la maglia: sotto niente intimo, Instagram in tilt per lo scatto della showgirl.

I tifosi giallorossi la conoscono molto bene. Si, perché Roberta Pedrelli è diventata famosa grazie al programma “Il processo dei tifosi”, su TeleRoma56. Tifosa romanista sfegatata, ha partecipato anche a Tiki taka, ma sono stati i social a contribuire alla crescita della sua popolarità. In particolare Instagram, che è ormai il social network più utilizzato. È proprio lì che il suo profilo conta ben 70,6 mila followers, con i quali la Pedrelli ama condividere foto e video delle sue giornate. E alcuni scatti non passano di certo inosservati, come quello pubblicato proprio qualche ora fa. Roberta lascia tutti senza parole con il ‘vedo-non vedo’ creato nello scatto. Curiosi di vederlo? Ve lo mostriamo subito!

Roberta Pedrelli alza troppo la maglia: sotto niente intimo, la temperatura su Instagram si alza

I tifosi della Roma la amano, ma basta dare un’occhiata al suo profilo Instagram per capire che Roberta Pedrelli ha una vera e propria schiera di fan provenienti da tutta Italia! La bellissima showgirl, conduttrice televisiva e radiofonica, è una vera e propria star sui social, dove è seguita da più di 70 mila followers. Ed è proprio lì che qualche ora fa è apparso uno scatto che ha lasciato tutti senza parole. Roberta tira su la maglia, mostrando un po’ troppo: niente intimo per lei. La foto ha infiammato i social, date un’occhiata:

Eh si, ve lo avevamo detto! Uno scatto rovente, quello della Pedrelli, che ha alzato la temperatura sui social. Una valanga di likes e commenti ha invaso il post. E voi, cosa aspettate a seguire la bellissima Roberta sul suo profilo Instagram ufficiale? Non ve ne pentirete!