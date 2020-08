AS Roma, chi è il nuovo proprietario Dan Friedkin: scopriamo insieme l’età, la carriera e il patrimonio della famiglia Friedkin

Era nell’aria già da diverso tempo, ma adesso è davvero ufficiale il passaggio della società calcistica Roma dalle mani di James Joseph Pallotta a quelle di Dan Friedkin. La società che ormai da diverso tempo era sommersa di debiti, circa 300 milioni e un’ondata di tifosi insoddisfatti, è stata ceduta ad vero e proprio magnate nel settore dell’imprenditoria. Dan Friedkin non è solo un abilissimo imprenditore, è anche un produttore cinematografico, che nel corso degli anni ha prodotto film vincitori anche di Palme D’Oro. Insomma una personalità piuttosto importante ed influente che pare proprio avere già moltissimo favore da parte della tifoseria della Roma, che attraverso alcuni Tweet fanno sapere di essere enormemente entusiasti di questo passaggio di testimone a Dan Friedkin.

AS Roma, chi è Dan Friedkin: età, carriera e patrimonio del nuovo proprietario

Thomas Daniel Friedkin è nato nella metropoli di San Diego nel 1965, anche se non conosciamo precisamente la data. E’ un imprenditore statunitense, CEO di Gulf States Toyota Distributors, che fu fondata anzitempo da suo padre Thomas Hoyt Friedkin ed è attualmente presidente e CEO della Friedkin Companies. Daniel si è laureato alla Georgetown University e successivamente consegue anche un master presso la prestigiosa Rice University. Tre anni fa, nel 2017 dopo la morte del padre eredita la società di famiglia che si occupa della distribuzione e della vendita esclusiva di vetture Toyota in Texas, Arkansas, Louisiana, Mississipi e Oklahoma. I numeri che riescono a vendere nel 2018 è davvero esorbitante. Stiamo parlando di una vendita per il valore di 9 miliardi di dollari… La grande svolta arriva nel 2019, quando inizia la trattativa controllata dal Friedkin Group per l’acquisizione di quote di maggioranza dell’Associazione Sportiva Roma. Il passaggio viene confermato oggi 6 agosto 2020. I dettagli sono ancora da formalizzare, ma si preveder che la gestione venga affidata al figlio di Dan, Ryan tramite una newco a Londra.

Stando a quanto riportato da Forbes, la Friedkin Group avrebbe un patrimonio di circa 4,1 miliardi. In campo cinematografico è stato produttore di: Hot Summer Nights, The Square, Tutti i soldi del mondo, Arizona, Destroyer, Il corriere – The Mule, Ben Is Back. L’uomo non ha social e sappiamo dirvi davvero pochissimo riguardo la su vita privata.