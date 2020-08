Dopo ben 8 anni, Maria De Filippi ha fatto una vera e propria rivelazione choc su Stefano De Martino, Belen Rodriguez ed Emma Marrone.

La storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha saputo conquistare tutti sin dal primo momento. Conosciutisi all’interno delle sale prove di Amici, i due giovani ragazzi sono stati i protagonisti di un vero e proprio colpo di fulmine. E, in un batter baleno, si sono perdutamente innamorati. Una love story davvero da brividi, bisogna ammetterlo. Anche se, come senza alcun dubbio ricorderete, all’epoca la vicenda fece un bel po’ di confusione. Soprattutto perché sia Belen che Stefano non erano assolutamente liberi dal punto di vista sentimentale, piuttosto dolcemente accompagnati. L’argentina, infatti, era ancora legata a Fabrizio Corona. Mentre il napoletano, dal canto suo, faceva ancora coppia con Emma Marrone. Alla fine, lo sappiamo, com’è andata a finire. Ma siete curiosi di sapere come si risolse la questione. E, soprattutto, chi fece da intermediario tra i tre? Ovviamente, Maria De Filippi. E, a distanza di ben otto anni, è stata la diretta interessata a svelare ogni cosa. In una sua recente intervista per il settimanale ‘Gente’, la regina di Mediaset ha fatto una vera e propria rivelazione choc.

Maria De Filippi, la rivelazione choc dopo anni su Emma, Belen e Stefano

Soltanto a distanza di ben otto anni, Maria De Filippi ha fatto una vera e propria rivelazione choc su Stefano De Martino, Belen Rodriguez ed Emma Marrone. Come dicevamo precedentemente, l’ex ballerino di Amici e la showgirl argentina si sono conosciuti proprio negli studi di Canale 5. E da lì, seppure reciprocamente impegnati, hanno dato origine ad una splendida storia d’amore. Certo, ogni cosa, purtroppo, è destinata a finire. Ma in questi lunghi anni che sono stati una coppia a tutti gli effetti, Stefano e Belen hanno fatto sognare davvero tutti. Esattamente, però, in che cosa consiste la rivelazione ‘choc’ della De Filippi? Tranquilli, vi sveliamo ogni cosa! Stando a quanto si apprende dalla parole della regina di Mediaset sul settimanale ‘Gente’, sembrerebbe che sia stata proprio la regina di Mediaset ad informare Emma Marrone dell’accaduto. Vediamo nel minimo dettaglio.

‘Chiamai Stefano in camerino e gli chiesi: ‘Cosa stai combinando?’. E lui confessò. De Martino e Belen si erano innamorati ad Amici, ma lui non voleva dirlo a Emma, con la quale era fidanzato. E così a Emma lo dissi io’, sono proprio queste le parole che Maria De Filippi ha utilizzato nel fare questa vera e propria rivelazione choc sulla storia d’amore che, per tanti anni, ha appassionato tutti.

