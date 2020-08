Temptation Island, il prestigioso villaggio ‘Is Morus Relais’ è stato travolto dalle fiamme: quali sono i danni e cos’è accaduto all’interno della struttura

Oggi è esattamente una settimana da quando Temptation Island ha chiuso i battenti per questa ennesima emozionante edizione. Mai come quest’anno il pubblico ha desiderato ardentemente vedere il programma di Maria De Filippi. Questa è stata la prima edizione mista in assoluto, infatti abbiamo visto sia coppie Vip che coppie Nip, che all’interno dei villaggi hanno messo alla prova i loro sentimenti, interagendo con i single. C’è da dire che mai come quest’anno le emozioni che abbiamo visto sul piccolo schermo sono state fortissime e complice delle storie travagliati, sono stati certamente anche i bellissimi paesaggi che hanno fatto da sfondo tutto il tempo alle storie dei vari fidanzati e fidanzate.

Temptation Island, Is Morus Relais in fiamme: quali sono i danni

Sono ormai diversi anni che Temptation Island tiene banco tutti gli anni con le puntate del programma dell’estate e c’è da dire che sono ormai milioni i telespettatori che aspettano che l’arrivo della bella stagione per vederlo. Sono state molte le coppie che quest’anno ci hanno fatto emozionare, piangere e talvolta anche arrabbiare. A fare da sfondo ormai da diversi anni c’è lo splendido scenario dell’Is Morus Relais, che per chi non lo sapesse è uno dei resort più esclusivi e alla moda della Sardegna del Sud. Il resort ha un’area verde inimmaginabile che comprende moltissime specie vegetali. Il resort si trova a Santa Margherita di Pula, a circa quaranta chilometri da Cagliari e come vi dicevamo prima è tra le strutture più in e importanti dell’intera Sardegna del Sud. L’Is Morus Relais è un’oasi naturale di ben sette ettari con spiaggia privata e servizi che lo rendono un hotel raffinato e ambito, immerso tra mirti, allori, ginepri, eucalipti e ancora tantissime altre specie.

Il ‘Sardegna Live’ ha riferito che le fiamme hanno colpito una parte della sala congressi della struttura, senza però danneggiarvi gli interni. Probabilmente le fiamme sono partite da un auto danneggiata nel cortile del resort, che esplodendo avrebbe causato danni anche nei dintorni. Le dinamiche non sono chiare e quindi dovremmo aspettare gli accertamenti dei vigili del fuoco che sono arrivati immediatamente sul posto. La struttura non ha riportato danni al suo interno e gli ospiti hanno proseguito il loro soggiorno normalmente.