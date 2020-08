Classifica Informazione Online, importante salto in avanti per Web365: i dati di giugno riportati dalla rivista PrimaOnline.

Ieri, 5 agosto, la rivista specializzata in comunicazione PirmaOnLine ha reso noti i dati Comscore di giugno 2020, relativi alla classifica dell’informazione online, che comprende sia i siti specializzati che le testate. I dati sono stati riportati nel dettaglio da CK12, ecco quali sono stati i principali cambiamenti rispetto ai mesi precedenti.

PrimaOnLine ha pubblicato la classifica Comscore relativa al mese di giugno 2020: su 100 media, solo 22 sono in crescita rispetto a maggio 2020 e ai mesi del lockdown: un solo media è stazionario e 77 sono in calo. Protagonista del balzo in avanti più notevole è Libero Quotidiano, ma è da sottolineare anche il salto in avanti di Web365, il network di cui fa parte anche Sologossip.it, che si piazza all’ottavo posto della classifica. Un aumento di circa il 5%: da 17.224.000 visitatori unici a 18.136.000. Un ottimo risultato per il network, che si trova a soli 739.000 visitatori dal quinto posto, occupato da un colosso come Giallo Zafferano.

Le prime cinque posizioni della classifica di giugno 2020 sono le stesse del mese di maggio: al primo posto c’è Ciaopeople (che comprende Fanpage e Cookist), seguito da Citynews (50 giornali online locali e la testate nazionale Today.it), Evolution Adv (29 siti che si occupano di spettacolo, cucina, economia e femminili), TgCom24 di Mediaset e GialloZafferano. Al sesto e settimo posto troviamo Il Fatto Quotidiano e Quotidiano Net Network. All’ottavo, come anticipato, Web365, ( tra gli altri, il network comprende Sologossip.it, CK12, amoreaquattrozampe.it, Calciomercato.it, Checucino.it, Chedonna.it, Viagginews.it, Universomamma.it, Yeslife.it, Youmovies.it) Chiudono la Top 10 Il Messaggero e Libero Quotidiano.