Tamy Lyn Murrell è arrivata dal Dottor Nowzaradan che pesava quasi 300 chili, fortunatamente oggi è cambiata completamente.

Le immagini di Tamy Murrell di Vite al Limite, prima di essere sottoposta alle cure del Dottor Nowzaradan sono quasi inquietanti. La donna pesava 268 chili e aveva una grandissimo cumulo di adipe sul ventre che le impediva praticamente di fare qualsiasi movimento. Se vi state chiedendo come sta oggi Tamy la risposta vi spiazzerà. Già, perché nonostante un periodo e un percorso non facile all’interno dello show del Dottor Now, ora sembra un’altra persona con un fisico tutto nuovo.

La storia dell’obesità di Tamy

Tamy Lyn, originaria del Kentucky è entrata a Vite al Limite quando aveva 45 anni e aveva raggiunto un peso veramente notevole. La donna ha raccontato che ha iniziato ad avere un rapporto malato con il cibo già da bambina. Dopo la morte del padre per infarto quando era ancora piccolissima e il tracollo psicologico della madre, Tamy ha trovato come unica forma di consolazione il cibo. Era un forma di calore, una coccola in qualche modo, che la faceva sentire meglio e più amata. Purtroppo però si è rapidamente trasformata in una dipendenza che non è riuscita a tenere a bada nemmeno quando si è sposata e ha avuto un figlio.

Così arriva la decisione di rivolgersi al Dottor Now che le ha consigliato di seguire subito una dieta e, una volta perso abbastanza peso, iniziare un percorso di dimagrimento con un intervento di chirurgia bariatrica. Durante il percorso, che ha seguito con grande dedizione, Tamy ha però scoperto che suo marito la tradiva. Notizia che l’ha scossa moltissimo, ma non le ha fatto perdere l’energia e la voglia di continuare il suo percorso di dimagrimento.

Got a little sun today Pubblicato da Tamy Lyn Murrell su Mercoledì 3 giugno 2020

Come sta oggi Tamy? Da quanto possiamo vedere sui social sembra che stia continuando a dimagrire e che si sia impegnata veramente molto in questo percorso. Si è lasciata con James nel mentre, ma i rumors americani sostengono che lui non abbia mai smesso di provare a riconquistarla e dalle immagini pubblicate sui social pare che alla fine ci sia riuscito. Oggi Tamy è nonna di due bellissimi nipoti e che abbia letteralmente ripreso in mano la sua vita.