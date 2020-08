J-AX e Al Bano, spunta una pazzesca foto insieme: “E i dinosauri muti”

J-AX e Al Bano insieme in una foto del rapper che fa impazzire i fan: “E i dinosauri muti”. Ecco perché erano insieme.

Cosa fanno insieme il rapper J-Ax e il cantante Al Bano Carrisi? A quanto pare mangiano e si divertono insieme durante questa strana estate italiana 2020. La foto postata da Alessandro Aleotti ex frontman degli Articolo 31 ha in poco tempo conquistato il web e i fan si sono chiesi: c’è una canzone in arrivo? Un feat.? Un duetto? Pare niente di tutto ciò. I due sono insieme per un motivo molto più semplice.

Il post di J-Ax su Instagram con Al Bano

“E i dinosauri muti”. Così inizia il post di J-Ax su Insagram che accompagna la straordinaria foto che lo ritrae con Al Bano Carrisi. Lui regge un enorme vassoio al cui interno si trova quella che sembra essere una gigantesca grigliata di pesce fresco. Un tripudio di gamberi freschissimi che, molto probabilmente, saranno poi cucinati per cena. Sullo sfondo una abitazione che, leggendo il resto del post, deve essere o la casa di Al Bano o l’alloggio di J-Ax nelle tenute di Cellino.

La vacanza del rapper nelle tenute Carrisi

Già perchè la foto del rapper e del cantante di Felicità è presto spiegata. J-Ax si trovava in vacanza a Cellino San Marco, nelle tenute Al Bano Carrisi. Come sappiamo il compagno di Loredana Lecciso ha infatti una meravigliosa tenuta nella sua terra dove fa vino e anche agriturismo.

Si può dormire, riposarsi e divertirsi, ma non tutti hanno il privilegio di poter incontrare Al Bano! “E i dinosauri muti 🦕 🦖 I miei amici > i vostri amici 😂Grazie @albano_carrisi per tre giorni incredibili nella tua terra”. Così si chiude il post di J-Ax che ben ci spiega il perché di questa straordinaria foto che rimarrà sicuramente nella storia!