Samantha De Grenet, la dedica per il compagno “Ti risceglierei altre mille volte”

Samantha De Grenet, la dedica per il compagno in occasione del suo compleanno è una valanga di emozioni.

Samantha De Grenet è una donna bellissima. Grande successo nel mondo dello spettacolo, ma anche nella vita, nonostante alti e bassi. Oggi, dopo qualche anno difficile, Samantha è più innamorata che mai del suo compagno Luca Barbato e in occasione del suo compleanno gli ha anche fatto una dedica speciale.

La dedica su Instagram per Luca da Samantha

Su Instagram, Samantha De Grenet tiene sempre informati i suoi fan in merito alla sua vita, le sue vacanze e le sue nuove esperienze lavorative. Ma non solo. Proprio sul social la showgirl ha fatto un’importante dedica d’amore al suo compagno. “Ci siamo incontrati e amati, ci siamo allontanati ma senza in realtà mai perderci”. Inizia così il lungo post di auguri di compleanno che Samantha ha scritto al suo compagno. Una dedica d’amore e di grande onestà con cui ha ripercorso anche momenti difficili della loro relazione.

Quando si erano lasciati

“Siamo caduti – ammette la De Grenet – Ma ci siamo anche rialzati più forti trovando la spalla dell’altro come sostegno nei momenti più difficili. Ci siamo scelti per ben due volte, ci siamo regalati un figlio meraviglioso e siamo riusciti laddove molti sfortunatamente non riescono: riunire la nostra famiglia!!!”. Infatti, Samantha e Luca Barbato in un primo momento si erano lasciati e avevano messo un punto fermo alla loro relazione. Fortunatamente però non tutto va sempre come lo si era preventivato. E infatti i due si sono ritrovati e hanno deciso, con successo, di ricominciare la loro vita insieme.

“Oggi festeggiamo insieme un altro compleanno, il tuo compleanno, e voglio che tu sappia che ti risceglierei altre mille volte e che non vorrei stare in nessun altro posto se non qui con te e Brando. Ti amo, buon compleanno amore mio”.

Chiosa così il post di Auguri Samantha che ha lasciato tutti con un po’ di commozione nel leggere questa testimonianza di vita oltre che di amore che rinnova speranze ed emozioni verso il futuro.