Barbara D’Urso, look ‘bollente’ per la cena in spiaggia: maglia completamente trasparente e mini shorts, gli scatti su Instagram non passano inosservati.

Manca sempre meno al ritorno in tv dei nostri programmi preferiti! Dopo lo stop estivo, a inizio settembre ripartiranno quasi tutte le trasmissioni più seguite dal pubblico, comprese quelle di Barbara D’Urso. E la conduttrice è super carica, pronta a tornare a fare compagnia ai suoi amati telespettatori ogni giorno. Nel frattempo, però, la D’Urso non ha certo dimenticato i suoi fan, con cui si tiene in contatto attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram. È lì che la bellissima partenopea posta foto e video delle sue giornate. E delle sue serate! Poco fa, Barbara ha condiviso alcuni selfie che non sono passati affatto inosservati: la conduttrice mostra il suo outfit, che lascia vedere qualcosa di troppo! La maglia bianca che indossa è completamente trasparente. Diamo un’occhiata.

Barbara D’Urso, look ‘bollente’ per la cena in spiaggia: la maglia completamente trasparente mostra ‘troppo’

In attesa di tornare in onda con le sue trasmissioni a settembre, Barbara D’Urso si gode le meritate vacanze. Anche al mare, però, la conduttrice non dimentica di aggiornare il suo profilo Instagram, nel quale posta foto e video delle sue giornate. E proprio poco fa, è arrivato un post che ha letteralmente infiammato i social. La conduttrice si appresta ad uscire a cena, sulla spiaggia, e per l’occasione indossa un completo ‘total white’ che non poteva passare inosservato. Mini shorts e maglia completamente trasparente, il look di Barbara è decisamente ‘rovente’. Date un’occhiata:

Eh si, un look che non poteva passare inosservato, quello della conduttrice. Il post ottiene una valanga di likes e commenti in pochissimo tempo, come accade sempre quando si tratta della D’Urso. Che, qualche ora prima, ha postato uno splendido scatto in cui, in bella vista, è il suo lato B:

Insomma, un gran bel vedere per i numerosi fan della conduttrice. E voi, in attesa di rivederla in tv, cosa aspettate a seguirla sul suo profilo Instagram?