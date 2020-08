Il personaggio della settimana, Michele Morrone: il nuovo Mr. Grey

Il personaggio della settimana scelto dalla redazione di Sologossip è Michele Morrone, l’attore che ha fatto impazzire tutto il mondo con 365 giorni

Michele Morrone nasce a Melegnano, in provincia di Milano, il 3 ottobre 1990. Sin da piccolo si avvicina alla recitazione e l’esordio sul piccolo schermo arriva nel 2011, quando affianca Raoul Bova nella seconda stagione di Come un delfino. Successivamente recita in piccoli ruoli nelle fiction Che Dio ci Aiuti 3, Squadra Antimafia 6 e Provaci ancora Prof! 6. Nel 2016, invece, partecipa all’undicesima edizione di Ballando con le stelle, dove arriva ad un passo dalla vittoria, classificandosi al secondo posto in coppia con la ballerina Ekaterina Vaganova. Nel 2017 ottiene il suo primo ruolo da protagonista in televisione, recitando la parte del tritone Ares nella fiction Sirene in onda su Rai Uno. Nel 2019 è nel cast della serie televisiva Il processo e prende parte a due episodi della serie tv di successo I Medici. La straordinaria notorietà, però, arriva nel 2020, quando, grazie al film erotico polacco 365 giorni, distribuito su Netflix, diventa una star mondiale e un sogno proibito di molte donne. Il film ha registrato record di visualizzazioni in tutto il mondo. Morrone è il nuovo Jamie Dornan, l’attore che ha interpretato Mr. Grey nella trilogia Cinquanta sfumature.

Il personaggio della settimana: Michele Morrone

L’attore lombardo non poteva mancare nella nostra rubrica. Morrone, più che il personaggio della settimana, è il personaggio del momento. Su questo facciamo mea culpa perchè forse siamo arrivati un po’ in ritardo, ma sicuramente siamo ancora in tempo per tributargli il nostro personale riconoscimento.

Morrone è diventato una vera e propria star mondiale grazie al film 365 giorni e le donne di tutto il mondo lo sognano. Un riconoscimento importante sia per lui che per il nostro paese, che finalmente, dopo molti anni, può fregiarsi di avere un’icona di bellezza nel proprio Stivale. Si dice che Morrone abbia fatto perdere la testa anche ad alcune donne dello spettacolo. In passato, l’attore è stato sposato con la stilista libanese Rouba Sadeeh, da cui ha avuto due figli, Marcus e Brando, e da cui ha divorziato nel 2018. In seguito ha avuto una breve relazione con la ballerina di Amici Elena D’Amario. Adesso, però, Morrone sta puntando ancora più in alto e addirittura sarebbe stato avvicinato a Belen Rodriguez. La showgirl argentina, che da poco si è separata con Stefano De Martino ed ha chiuso la storia anche con Gianmaria Antinolfi, è finita sulle pagine dei settimanali di gossip per un presunto flirt con l’attore di 365. Belen, però, non sarebbe l’unica a stravedere per Morrone: pare, infatti, che tra le braccia dell’attore lombardo sia pronta a cadere anche Cristina Buccino.

Il vento soffia senza dubbio dalla parte di Morrone. Adesso bisognerà capire se l’attore sa essere un buon marinaio. Il protagonista di 365 giorni dovrà sfruttare questo periodo favorevole e puntare al massimo, sia nella vita sentimentale che soprattutto nel lavoro. Per lui, dopo il successo del film uscito su Netflix, si prevedono grandi produzioni. Morrone potrebbe tornare protagonista anche in Italia, dopo l’ultima apparizione ne I Medici.