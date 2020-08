Madonna, l’avete mai vista da giovane? Irriconoscibile nello scatto da teenager condiviso sui social.

Oggi è una delle star più amate al mondo, ma avete mai visto Madonna prima di diventare famosa? Ebbene, a mostrarsi in versione ‘teenager’ ci ha pensato lei! Come accade sempre più spesso tra le star sui social, Madonna ha condiviso una foto ricordo del suo passato sul suo profilo Instagram: un profilo seguitissimo, con ben 15,5 milioni di followers. Lo scatto è stato condiviso coi fan lo scorso aprile, durante il periodo della quarantena. Siete curiosi di ammirare la star in una versione del tutto inedita? Farete fatica a riconoscerla, ma una cosa è certa: Madonna era splendida anche da adolescente. Date un’occhiata allo scatto apparso sul profilo ufficiale della star.

Madonna, l’avete mai vista da giovane? Irriconoscibile nello scatto da teenager pubblicato su Instagram

“Teenage quarantine”, è questa la didascalia che si legge sotto un recente post condiviso da Madonna sul suo profilo social. Si tratta di una foto ricordo, in cui la star si mostra da adolescente. Capelli ramati, top a fascia rosso e jeans: una ragazza acqua e sapone, destinata a diventare la regina del pop” Curiosi di vedere com’era Madonna prima del successo? Ecco lo scatto che ha stupito i fan:

Eh si, Madonna è quasi irriconoscibile nello scatto pubblicato su Instagram. Uno scatto che ha fatto impazzire i followers, che hanno invaso il post con likes e commenti. Tutti ricchi di complimenti per la ‘giovane’ Madonna, già stupenda e iconica anche da adolescente! E voi, cosa aspettate a seguirla sul suo profilo ufficiale? È ricco di contenuti interessanti, scatti e video inediti, non ve ne pentirete!