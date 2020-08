Uomini e Donne, chi è l’aspirante tronista Davide Donadei: età, lavoro, profilo Instagram e il retroscena sulla sua situazione familiare.

Manca ancora qualche settimana all’inizio della nuova attesissima stagione di Uomini e Donne, ma il pubblico già non vede l’ora, soprattutto a causa dell’ultima novità che è stata svelata poco fa sul profilo Instagram del programma. A quanto pare, infatti, in corsa per il trono di settembre ci sono tre ragazzi, per ora sconosciuti al grande pubblico. Si tratta di tre giovani che non hanno mai partecipato prima al programma e che dovranno ‘affrontarsi’ in un sondaggio. Solo due di loro, infatti, potranno sedersi sulla poltrona rossa più ambita d’Italia, sarà il pubblico a decidere chi. I loro nomi sono Davide Blanda, Gianluca De Matteis e Davide Donadei. Cominciamo a conoscere meglio proprio quest’ultimo, che nel video pubblicato su Witty Tv si è raccontato alla redazione di Uomini e Donne, svelando anche un particolare retroscena che riguarda il suo passato e la sua situazione familiare: ecco le sue parole nel dettaglio.

Uomini e Donne, chi è Davide Donadei: età, lavoro, Instagram e il particolare passato dell’aspirante tronista

Davide Donadei è uno dei tre aspiranti tronisti della prossima stagione di Uomini e Donne. 25enne originario di Parabita, un piccolo comune in provincia di Lecce, Davide si è raccontato ai redattori del dating show di Canale 5, con l’obiettivo di convincerli a farlo salire sul trono. Un estratto del suo provino, avvenuto lo scorso 29 luglio, è stato pubblicato poco fa su Witty Tv, e ha sicuramente colpito la maggior parte degli spettatori, sia per la bellezza e il fascino di Davide, ma anche per il racconto che riguarda il suo passato. Il giovane, infatti, ha un cognome ‘pesante’ e ha raccontato che suo padre ha fatto una scelta di vita particolare e ha avuto problemi con le forze dell’ordine. Lui è cresciuto con sua madre e suo fratello, ma la sua situazione familiare ha chiaramente avuto delle ripercussioni sulla sua vita, anche quella sentimentale. Davide ha infatti raccontato di non essere mai andato a casa delle sue ex fidanzate, proprio a causa del suo cognome. Non solo, però. Davide ha raccontato anche che sua madre ha sempre lavorato e che lui e il fratello sono stati molto tempo a casa da soli, anche quando erano bambini, cosa che lo ha portato inevitabilmente a maturare più in fretta rispetto ad altri suoi coetanei. “Non ho mai sofferto per questa situazione, perché non ho mai avuto problemi con mia madre e perché nella vita accade anche di peggio”, ha detto Donadei, mostrando grande sicurezza in se stesso.

Davide Donadei: lavoro, profilo Instagram e progetti futuri dell’aspirante tronista

Nel suo video di presentazione, Davide si è mostrato particolarmente determinato a voler vivere l’esperienza di Uomini e Donne per riscattarsi dal suo difficile passato e dimostrare a tutti di essere una brava persona. Nella vita il giovane salentino è un ristoratore e lavora duro ogni giorno per portare avanti il suo progetto di avere una buona stabilità economica: “Da qualche anno ho preso in gestione il ristorante dove prima lavoravo come cameriere”, ha raccontato, sottolineando che tutto quello che ha se l’è guadagnato sempre con il lavoro. Molto presente e attivo sui social, Davide aggiorna costantemente il suo profilo Instagram da oltre 1700 followers con scatti in cui mostra la sua vita quotidiana, che si divide tra la passione per il calcio, gli amici e la famiglia.

Alla domanda su come si vede tra 10 anni, Davide ha infine risposto che gli piacerebbe avere una sua famiglia e dei figli, preferibilmente due. Il tutto, però, non prima di essere cresciuto dal punto di vista lavorativo: “Non potrei rischiare di far mancare qualcosa ai miei figli”, ha dichiarato.