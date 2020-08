Colpo di scena: Uomini e Donne ha appena pubblicato un video in cui vengono mostrati i prossimi probabili nuovi tronisti. Il pubblico ha un ruolo ben specifico: date un’occhiata al post appena postato!

Proprio ieri Uomini e Donne ha anticipato che c’era una novità in arrivo. La trasmissione di Canale 5 tornerà a settembre con nuovi protagonisti e tanti colpi di scena: il primo colpo è arrivato proprio pochi minuti fa. La pagina social del dating show ha pubblicato un video davvero incredibile: nella clip vengono mostrati in primo piano tre probabili tronisti. I giovani dal bell’aspetto si sono descritti brevemente. Così i fan del dating show vedono per la prima volta i probabili prossimi protagonisti della nuova stagione: la novità non è solo questa. Il pubblico ha un ruolo ben specifico per la prossima stagione! Non ci credete? Ecco cosa è appena stato reso pubblico sul web dalla redazione di Uomini e Donne!

Uomini e donne, colpo di scena: svelati i nuovi probabili tronisti

La pagina social ufficiale di Uomini e Donne ha pubblicato un nuovo post davvero sorprendente. La novità è che la redazione del dating show permette ai fan del programma di partecipare al ‘sorteggio’: il pubblico può scegliere il prossimo tronista. Nel video reso pubblico poco fa il pubblico di Canale 5 ha appena conosciuto i tre papabili prossimi protagonisti del programma: “Chi tra Davide, Gianluca e Blanda vorreste vedere sul trono? Correte sul sito di Wittytv.it, guardate i video di presentazione e date la vostra preferenza…. I tre ragazzi candidati al trono dalla redazione, ma se i troni sono due, voi chi vorreste lì seduti? “ si legge. Tre bellissimi ragazzi sono pronti a mettersi in gioco ed a cercare la dolce metà nella trasmissione di Maria de Filippi: il primo giovane svela che la sua partecipazione potrebbe essere una ‘rivincita’ dopo tutto ciò che ha vissuto. Il secondo dai capelli ricci e gli occhi scuri è un amante dei motori: “La moto ti fa stare bene, ragiono, rifletto” svela. Il terzo ed ultimo parla dei suoi video pubblicati su Tik Tok: insieme al fratello si diverte a realizzare clip in cui ballano! Insomma, non vi resta che guardare il video e scegliere il vostro preferito!

Che ne pensate? Correte su Witty e date la vostra preferenza: il tempo scorre e noi non vediamo di seguire la nuova stagione del dating show!