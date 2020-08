Andrea Cardillo è divenuto celebre a Saranno Famosi, ma sapete dove l’abbiamo anche visto? Di seguito vi diciamo tutto sulla sua carriera

Il 22 settembre 2001 esordiva su Italia 1 quello che sarebbe diventato il talent show più longevo della televisione italiana. Il nome del programma non era ancora “Amici“, ma Saranno Famosi. Il programma è condotto da settembre a novembre da Daniele Bossari, mentre a partire da dicembre gli subentra Maria De Filippi. Durante la fase finale, invece, lo speciale del sabato e la striscia del day-time sono condotti da Marco Liorni. Le due squadre sono divise in titolari e riserve. Quest’ultime sfidano i primi per prendere il posto tra i loro banchi. Oltre alle categorie che conosciamo oggi vi erano anche quelle di attori e conduttori televisivi. La prima edizione fu vinta da Denis Fantina, che in finale batté Marianna Scarci ed Ermanno Rossi. Alle fasi finali giunse anche il cantante Andrea Cardillo.

Andrea Cardillo di Saranno Famosi: dove l’abbiamo visto

Cardillo fu uno dei protagonisti della prima edizione di Amici di Maria De Filippi, allora intitolato Saranno Famosi. Il cantante emozionò il pubblico con la sua voce, ma non riuscì a trionfare nel talent show. Oltre alla sua splendida voce, colpì anche la sua straordinaria bellezza: molte teenagers, infatti, erano pazze di lui. Dopo l’esperienza a Saranno Famosi, Cardillo ha continuato a coltivare la sua passione, fondando una band e coltivando ancora la strada della televisione. Nel 2003, infatti, Cardillo vinse il disco d’oro con l’EP “Ma dai”, che al suo interno aveva l’omonimo singolo che riscosse un immediato successo. Nel 2004 poi, pubblicò l’EP “Amore di cartone”. Negli stessi anni presenziò nel cast delle trasmissioni di Canale 5, come Buona Domenica e il Maurizio Costanzo Show. Nel 2008, poi, entrò a far parte del programma di Rai 1 Chi fermerà la musica condotto da Pupo, dove era uno dei coristi. A distanza di molti anni, infatti, è apparso di nuovo nel piccolo schermo come giudice di All Together Now, lo show di Canale 5 condotto da J-Ax e Michelle Hunziker, che attualmente è in replica, ma tornerà a partire da settembre. Le sue fan più affezionate sicuramente lo riconosceranno, mentre le più giovani potranno seguire le sue orme per capire da dove è partito il cantante che oggi ha varcato la soglia dei quarant’anni.

Cardillo, oltre a coltivare la passione per la musica e la televisione, di recente ha deciso di dedicarsi anche ad un’altra passione, quella per il vino, tanto da diventare un sommelier appassionato e soprattutto competente.