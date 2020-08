Cristina Parodi fotografata con la madre: tutti notano l’incredibile dettaglio

Cristina Parodi fotografata con la madre e i social esplodono. I fan non possono non notarlo

Cristina Parodi in questi ultimi mesi è molto attiva sui social, soprattutto su Instagram. La donna ha avuto un ruolo importante durante la pandemia da Coronavirus perché era a Bergamo. Sua città e soprattutto città di suo marito, Giorgio Gori, Sindaco. La vita in quei giorni è stata così difficile e così particolare che oggi, mentre la vediamo sorridente a godersi un po’ di relax in Sardegna con la famiglia e gli amici ci sentiamo meglio anche noi. Da poco Cristina ha poi fatto gli auguri di compleanno alla sorella Benedetta, ma il giorno prima era anche un’altra ricorrenza speciale: il compleanno della mamma.

La mamma di Cristina Parodi

Non è la prima volta che vediamo la mamma di Cristina e Benedetta Parodi sui social, ma questa volta i fan non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio incredibile. Le due si somigliano in modo impressionante. Entrambe con un sorriso delicato e romantico, un abito lungo fino alle caviglie e una classe senza precedenti. Bellissime insomma, oltre che praticamente identiche. I fan, come dicevamo, non hanno potuto non notarlo e così hanno commentato la foto con una pioggia di like e commenti positivi oltre che di curiosità per gli abiti. “Siete bellissime”, “Che abito da sogno”, meravigliose insomma.

Le polemiche sui social

Una nuova ondata di positività insomma per Cristina Parodi che nei giorni scorsi, quando aveva pubblicato le foto della sua vacanza in Sardegna era stata vittima degli haters. Molti infatti sotto alle foto le avevano scritto di ricordarsi delle famiglie di Bergamo che non riuscivano ad arrivare a fine mese.

Attacchi piuttosto forti e intensi, ma che l’ex conduttrice tv aveva schivato e la polemica così si è spenta da sola dopo pochissimo.