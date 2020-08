Laura Torrisi, la foto al mare su Instagram e le parole emozionanti: “Saper chiedere scusa”

Laura Torrisi scrive un lungo post con un elenco di emozionanti verità e cose da fare nella vita.

Laura Torrisi è una donna dalla bellezza senza pari. Ma non solo, dotata di una sensibilità pazzesca l’ex moglie di Leonardo Pieraccioni ultimamente sta facendo letteralmente impazzire il web con le sue foto in vacanza. Molto attiva sui social, soprattutto su Instagram, la Torrisi sta aggiornando i suoi followers in merito alle sue vacanze, ma anche in merito alle sue situazioni private sentimentali. Qualche giorno fa è così comparsa su Instagram una foto bellissima di lei a pelo d’acqua, con lo sguardo concentrato. Accanto allo scatto un lungo elenco di parole e concetti bellissimi.

Cose da fare nella vita secondo Laura Torrisi

Laura Torrisi in qualche modo ha voluto scrivere il suo alfabeto della vita, indicando tutte le cose per lei importantissime. Si comincia con amare e abbracciare i propri figli, per proseguire con concetti ben più profondi come il lasciar andare ciò che ci rallenta, salpare verso l’orizzonte, lasciarsi attraversare dalla vita… L’elenco prosegue poi con molti consigli più basici e suggerimenti per una vita naturale come guardare il sole, leggere i libri, ammirare il mare, concedersi un bicchiere di vino, tornare al proprio colore di capelli, accarezzare un cane…

Quello di Laura Torrisi è così un lungo e profondo elenco di dritte che possono rendere la vita ancora più bella ed interessante, ma soprattutto più vera. Nella routine e nella corsa quotidiana che tutti facciamo verso qualsivoglia obiettivo ecco che questo elenco di “cose da fare” di Laura Torrisi viene utile. Bisogna proteggersi, essere spaventati per essere poi coraggiosi, dare spazio alla vita, perdonare, farsi spazio, andare avanti, riconoscere quando è importante fermarsi, rompere gli schemi, soprattutto quando sono circoli viziosi, capire cosa va bene per noi, saper dire di no, ma saper anche rispettare.

Queste sono alcune delle indicazioni che vengono poi racchiuse sotto l’hashtag “Vita” e, del resto, leggendo questo lungo elenco, un po’ di voglia di cambiare e di metterci in gioco ce l’abbiamo anche noi!