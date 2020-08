Carlo Conti, il grave lutto che l’addolora: l’ultimo saluto è arrivato qualche ora fa sul profilo social del conduttore Rai.

“Oggi se ne è andato un pezzo di storia delle radio libere fiorentine. Un grande uomo, un grande dj, un grande esperto musicale”. È con queste parole che, qualche ora fa, Carlo Conti annuncia la scomparsa di Vincenzo Pota, conosciuto da tutti come Vincent Dj, uno dei più noti rappresentanti della radio italiana e, in particolare, fiorentina: 50 anni di musica, radio e tv. Il debutto è arrivato nel 1969 all’Otto Club e, da lì, una carriera ricca di programmi di successo nella storia Radio One e in altre emittenti, tra cui Lady Radio e RDF. Carlo Conti ha voluto dare un ultimo saluto attraverso il suo profilo Instagram, dedicando un post al suo caro amico.

Carlo Conti, il grave lutto che l’addolora: l’ultimo saluto sui social a Dj Vincent

Lutto nel mondo della radio: oggi, 9 agosto 2020, si è spento Vincenzo Pota, conosciuto come Dj Vincent Pota, uno dei più noti esponenti della radio italiana e fiorentina. I colleghi di Lady Radio, l’emittente radiofonica in cui per anni ha lavorato il dj, hanno scritto un lungo messaggio appena appresa la notizia, che si conclude così: “Ciao Vincenzo, siamo stati fortunati ad averi incrociato la nostra vita professionale ed umana con la tua”. A dedicare un pensiero all’amico scomparso è stato anche Carlo Conti, che qualche ora fa ha dato un ultimo saluto al dj nato a Montecatini attraverso Instagram:

“La sua discomania sarà sempre con noi”, conclude Conti nel post, che è stato invaso dai messaggi dei fan che si sono uniti al conduttore nel dare un ultimo saluto a Vincent.