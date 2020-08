Carlo Conti, il retroscena sul suo passato: il lutto che lo ha segnato

Carlo Conti, il retroscena sul suo passato che fa emozionare i fan: il lutto che lo ha segnato e che scuote ancora la sua vita tutt’oggi

Carlo Conti è tra i conduttori maggiormente apprezzati qui in italia, per la sua simpatia, ma anche per la sua professionalità. Nel corso degli anni ha collaborato con i principali personaggi del mondo dello spettacolo e del cinema. Non c’è nulla che lo fermi ed è un grandissimo amico di Maria De Filippi e Gerry Scotti. Carlo Conti non ha proprio nulla da invidiare a nessun suo collega, vista la carriera costellata di successi e soddisfazioni, eppure nella sua vita ha dovuto affrontare un avvenimento che lo ha segnato moltissimo. C’è un lutto infatti che ha sconvolto la sua vita e che ormai da anni lo scuote come non mai. La sua vita prosegue, ma c’è qualcosa che sarebbe potuto essere diverso.

Carlo Conti oltre a condividere una grandissima amicizia con Maria De Filippi e con Gerry Scotti, ai tempi che furono, condivideva un feeling particolare anche con Fabrizio Frizzi. I due per moltissimi anni hanno lavorato insieme portando avanti alcuni dei programmi più prolifici della televisione italiana. Carlo ha spesso dichiarato in vari programmi televisivi che la scomparsa dell’amico Fabrizio Frizzi ha modificato il suo tenore di vita.

L’uomo ha infatti sofferto moltissimo per la sua scomparsa prematura avvenuta due anni fa e che ha colto tutti con grandissima sorpresa. C’è da dire che da allora il suo ricordo è sempre vivido e ogni occasione è buona per rinnovare il dolore per la sua scomparsa. Non ci resta che aspettare questa sera per rivederlo ancora nel suo storico programma ‘i migliori anni’.