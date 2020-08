Juventus, Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della squadra per i prossimi due anni: sapete quanto guadagnerà? La cifra da capogiro dell’ex giocatore

Le ultime 24 ore per in casa Juventus c’è stato un grandissimo fermento a causa dell’esonero del mister Maurizio Sarri. Si che la Juventus ha vinto lo scudetto quindi uno degli obiettivi è stato rispettato, ma pare che la qualità del gioco non sia piaciuta molto ai vertici del club bianco nero. Una serie di scontenti che hanno portato chi di dovere ad esonerare l’ex mister azzurro. Per alcuni bianconeri è stato un sollievo, per altri invece un vero dispiacere, ma quasi tutti si trovano d’accordo su una cosa. Un ex bianconero è la scelta migliore per guidare una rosa e un club così prestigioso. Andrea Pirlo ha trascorso gli anni probabilmente più significativi della propria carriera in bianco nero e con la quadra sente un attaccamento molto forte, motivo per cui sembrerebbe essere proprio lui la svolta giusta per la squadra ora. Questa per lui rappresenterebbe la prima importantissima esperienza come allenatore, infatti prima della proposta del club per allenare la prima squadra Pirlo si occupava dell’allenamento dei giovani talenti under 23.

Juventus, Andrea Pirlo nuovo allenatore: sapete quanto guadagnerà?

Andrea Pirlo nel corso della sua carriera ha giocato per moltissime squadre e certamente è stato ingaggiato dai club Italiani più prestigiosi, quali: Milan, Inter e Juventus. Ma è proprio nella Juventus che l’uomo ha lasciato il proprio cuore, continuandola a seguire anche dopo la fine della sua carriera. Eh già, Pirlo è sempre stato presente tra gli spalti del club, anche dopo la fine della propria carriera da giocatore. Poi la proposta imperdibile da parte del club come allenatore delle giovani promesse del calcio per gli under 23. Pirlo si può dire sia rimasto fino ad ora fedele alla maglia che gli ha fatto vivere moltissime emozioni e adesso intraprendere questa nuova esperienza deve essere davvero emozionante.

Era già qualche giorno che si vociferava un possibile esonero di Maurizio Sarri e tra i nomi di chi lo avrebbe potuto sostituire c’era proprio lui, Andrea Pirlo e difatti così è stato. Nel giro di poche ore l’ufficialità dell’esonero di Maurizio Sarri e l’ingaggio di Andrea Pirlo sono diventati virali ed impossibile aprendo Instagram non leggere la notizia ovunque. Ma tornando all’ingaggio di Andrea Pirlo in molti si staranno chiedendo quanto l’ex calciatore guadagnerà guidando la rosa di punta del club bianco nero. A svelarlo ci ha pensato Gianluca Di Marzio, il quale riferisce che il nuovo mister dovrebbe guadagnare circa tra gli 1,8 mln e i 2 mln all’anno. Insomma una bella cifra per il mister esordiente!