Qualche ora fa, Romina Power ha condiviso uno ‘clamoroso’ scatto con i capelli corti: c’è poco da dire, così non l’avevamo mai vista prima.

Conosciuta ed apprezzata da tutti noi per la sua carriera da cantante, Romina Power decanta di un successo davvero clamoroso anche sul suo canale social ufficiale. Proprio sul suo profilo Instagram, infatti, l’ex moglie di Al Bano Carrisi è sempre solita intrattenere il suo pubblico con splendidi scatti fotografici. Non soltanto, spesso e volentieri, condivide foto che riguardano la sua vita privata, opinioni e riflessioni, ma anche diversi scatti appartenenti al suo passato. Qualche giorno fa, ad esempio,vi abbiamo parlato di una foto di diversi anni fa che la ritrae in perfetta forma fisica con indosso un costume davvero delizioso. Eppure, così come l’abbiamo vista in questo ultimo scatto condiviso qualche ora fa, non l’avevamo mai vista prima. A cosa ci riferiamo? Nulla di ‘scandaloso’, sia chiaro. Piuttosto, la cantante americana mostra una foto di sé con i capelli corti.

Romina Power con i capelli corti: lo scatto inedito spiazza

Sempre solita a condividere ed interagire con i suoi sostenitori con dei favolosi ed ‘impressionanti’ scatti fotografici, pochissime ore fa, Romina Power ne ha condiviso un altro davvero inedito. Nulla di ‘scandaloso’, come dicevamo precedentemente. Piuttosto, l’ex moglie di Al Bano ha voluto pubblicare uno scatto con i capelli corti. Un’immagine di sé, da come si può chiaramente comprendere, completamente inedita. Perché, fino a questo momento, parliamoci chiaro, non l’avevamo mai vista così. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Diamoci uno sguardo insieme.

Ebbene si. È proprio così che, pochissime ore fa, Romina Power ha voluto mostrarsi ai suoi cari sostenitori. Completamente differente dall’immagine che, da diversi anni a questa parte, siamo abituati a vedere, l’ex moglie di Al Bano si è mostrata ai suoi fan con i capelli corti. Una foto, quindi, completamente inedita. E che, senza alcun dubbio, risale a moltissimi anni fa. Ma che, in ugual modo, sottolinea alla grande l’immensa bellezza della cantante.

