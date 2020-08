Chi è Caroline Donzella, l’aspirante Bonas di Avanti un altro

Per chi non conoscesse Caroline Donzella, vi diciamo chi è colei che contende il posto a Sara Croce come Bonas di Avanti un altro

A partire dalla prossima stagione, Avanti un altro, quiz show condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti su Canale 5, potrebbe avere una nuova Bonas. Il ruolo quest’anno è stato ricoperto da Sara Croce, già Madre Natura a Ciao Darwin. La produzione però, come riporta il settimanale Oggi, starebbe pensando di sostituire la Croce e al suo posto potrebbe arrivare una modella italo-olandese residente nel Principato di Monaco. Di seguito vi diciamo di chi stiamo parlando e vi diamo tutte le informazioni sulla nuova aspirante Bonas di Avanti un altro.

Chi è Caroline Donzella?

Il settimanale Oggi, sotto la firma di Alberto Dandolo, annuncia aria nuova nella rete del Biscione. Nel programma di Paolo Bonolis potrebbe arrivare una nuova Bonas. “Se state pensando alla solita showgirl tutta curve e silicone – scrive Dandolo su Oggi – siete fuori strada: si tratta invece dell’elegante e agile Caroline Donzella, che non mancherà di incantare i telespettatori con la sua vaga aria da attrice francese”. Bonolis, insieme alla moglie Sonia, punta ancora su un volto nuovo, ma su una donna capace di ‘sfondare’ lo schermo e catalizzare l’attenzione dei telespettatori. Caroline è una giovane modella italo-olandese che da qualche anno vive nel Principato di Monaco. Bruna, fisico statuario e curve da paura: la modella ha tutte le carte in regola per approdare nella televisione italiana. La Donzella ha due grandi passioni: le auto sportivo e il Monaco Calcio, squadra militante nel massimo campionato francese. La modella sta studiando per ritagliarsi un futuro nel settore della comunicazione commerciale. Nel frattempo, però, strizza l’occhio al mondo dello spettacolo e in particolare alla televisione. La modella italo-olandese potrebbe essere il nuovo volto di punta del programma condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. Caroline è già abbastanza seguita sui social network, in particolare su Instagram, dove conta più di settantamila seguaci. Le sue foto, spesso in costume dove mostra le sue curve spettacolari, sono piene di like, così come le sue stories, che sono seguitissime.

Per chi si fosse già innamorato della modella italo-olandese e aspirante Bonas di Avanti un altro, dobbiamo purtroppo darvi una brutta notizia. Caroline è infatti fidanzata. Il suo compagno si chiama Leo, si occupa di design e anche lei risiede nel Principato di Monaco. Sui social ci sono tantissime foto che ritraggono momenti di coppia. Sicuramente un brutto colpo per i fan italiani.