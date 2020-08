GF VIP, Antonella Elia nuova opinionista: arriva il commento inatteso

Antonella Elia dovrebbe essere la nuova opinionista del Grande Fratello Vip: arriva nel frattempo un commento tutt’altro che atteso

La Elia, reduce dall’esperienza a Temptation Island insieme al compagno Pietro Delle Piane, potrebbe essere la nuova opinionista del Grande Fratello Vip. La showgirl potrebbe affiancare Pupo nel reality show di Canale 5 e prendere il posto di Wanda Nara. La notizia è apparsa sul web in questi giorni ed è stata ripresa da molti siti web. Al momento ovviamente resta un’indiscrezione e come tale deve essere presa con le pinze. Non ci resta che attendere il comunicato ufficiale da parte del Grande Fratello, ma nel frattempo arrivano i primi commenti.

GF VIP, Antonella Elia nuova opinionista: il commento

La voce che vede la Elia sedere accanto a Pupo nella prossima edizione del GF VIP ha generato parecchi malumori. La showgirl, durante l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, ha avuto parecchi diverbi, in particolare con Fernanda Lessa, con la quale è arrivata anche allo scontro fisico. Il compagno della Lessa, Luca Zocchi, è intervenuto sui social, commentando la voce apparsa in questi giorni sul web. Zocchi ha dichiarato tra le stories di Instagram: “Alla fine non sono pazzo: la Elia sarà la prossima opinionista del Grande Fratello Vip dopo aver fatto una figura becera a Temptation Island recitando male con il suo compagno. Alla fin fine a furia di proteggerla sono riusciti”. Il compagno della Lessa ha poi rincarato la dose: “Che disgusto e che ribrezzo, provo quasi pena per tutto ciò. Mi viene da ridere perché ha fatto di tutto e di più: non è stata sospesa o espulsa perché avevate già la vostra idea: vi serviva l’opinionista”.

Zocchi, alla fine della sua stories pubblicata su Instagram, si è complimentato in modo ironico con la Endemol e con Alfonso Signorini, conduttore del reality show in onda su Canale 5.