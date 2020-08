Wanda Nara, ‘selfie acquatico’ in bikini rosa: la scollatura in primo piano manda in tilt i followers di Instagram.

Basta poco a Wanda Nara per fare impazzire i suoi fan. Di recente l’abbiamo vista come opinionista al Grande Fratello Vip 4, ma è sui social che la bellissima moglie di Mauro Icardi è una vera e propria star. Il suo profilo ufficiale di Instagram conta ben 6,8 milioni di followers ed è proprio lì che, ogni giorno, condivide foto e video delle sue giornate. Dagli scatti lavorativi agli attimi in famiglia, il ‘diario social’ della Nara è ricco di contenuti interessanti. E non mancano i selfie ‘bollenti’! Come quello che la splendida argentina ha condiviso proprio qualche ora fa. Un ‘selfie acquatico’, come si legge nella didascalia al post, nel quale Wanda indossa un bikini rosa che lascia poco spazio all’immaginazione. La scollatura in primo piano scatena i fan, che non hanno perso tempo a commentare la foto. Guardiamola insieme!

Wanda Nara è senza dubbio una delle ‘wags’ (mogli e fidanzate di personaggi sportivi) più amata di sempre. Bella come il sole, l’argentina si è fatta apprezzare in tv anche grazie alla sua simpatia e la sua schiettezza, con cui ha divertito il pubblico nell’ultima edizione del GF Vip, dove è stata opinionista al fianco di Pupo. Non ci sarà nella nuova edizione del reality show, prevista per metà settembre, ma il pubblico la segue costantemente attraverso il suo canale social, dove Wanda ama postare i momenti più belli delle sue giornate. E qualche ora fa, su Instagram, è spuntato un selfie che ha letteralmente mandato in tilt i numerosi followers dell’argentina. Il motivo? La Nara ha scattato una foto in piscina, mentre indossa un costume rosa che mette in risalto le sue curve mozzafiato. Pioggia di complimenti per lei, date un’occhiata allo scatto:

Eh si, ve lo avevamo detto! Una foto che difficilmente poteva passare inosservata. Il post, come sempre quando si tratta di Wanda, ha ottenuto in poco tempo il pieno di likes e commenti, tutti ricchi di complimenti per l’argentina, che si conferma una delle donne più apprezzate del momento. E voi, cosa aspettate a seguirla sul suo profilo social? Non ve ne pentirete!