Stiamo parlando proprio di lei, uno dei personaggi più eccentrici della storia del Grande Fratello, Floriana Secondi, vincitrice della terza edizione. Romana, verace e spigliata, è una delle icone del reality più amato degli italiani. Prima di divenire famosa la donna ha dovuto percorrere un’infanzia difficile, toccata dai problemi di tossicodipendenza della madre, che l’hanno segnata profondamente. Istruita in collegio, ha praticato diversi lavori, quali animatrice e cameriera. Nel 2003 ha partecipato al programma condotto per la prima volta da Barbara D’Urso e ha dato il meglio di sé, tra scherzi, urla e tanti scontri. Ricordata per la sua tenacia nel conquistare Luca Argentero, e soprattutto per il suo modo di essere così vero e portentoso. Riuscì a portare a casa il premio finale di ben 250 mila euro, acclamata dal pubblico come pochi personaggi della casa. Bella e bionda al suo tempo, ma sapete oggi cosa fa e com’è diventata dopo 17 anni? Ve lo sveliamo subito.

Floriana Secondi: cosa fa oggi e com’è diventata dopo 17 anni dalla vittoria del Grande Fratello 3

Dal 2015 Floriana ha preso in gestione un locale a Milano Marittima, nonostante i moltissimi impegni, è ancora solita partecipare in qualità di opinionista in diverse trasmissioni televisive, per esprimere il suo giudizio, sempre acceso e spumeggiante. Floriana ha anche un figlio, Domiziano, nato dal matrimonio fallito con Mirko Fantini. Dopo la rottura ha intrapreso una nuova relazione con l’imprenditore Daniele Pompili, un rapporto decisamente altalenante. I due erano prossimi per divenire genitori, purtroppo la gravidanza non è andata a buon fine, non avendo seguito.

