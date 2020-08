Belen Rodriguez infiamma Instagram con uno scatto insieme al suo amico: volano carezza in barca, date un’occhiata.

Giorni di fuoco per la famosissima argentina diventata una delle donne più belle ed amate in Italia. Belen Rodriguez si sta godendo le vacanze e con i suoi post fa innamorare in ogni istante i suoi follower. In compagnia del suo amico Mattia Ferrari questa volta ha proprio esagerato: una fotografia di loro due insieme è diventata davvero ‘bollente’. Mattia per Belen è un amico davvero stretto: si tratta di un personaggio molto conosciuto nel campo della moda. Ha collaborato con brand molto importanti del calibro di Ermanno Scervino, Versace, Moschino e tanti altri ancora: grazie al suo lavoro è entrato nel mondo della moda ed ha conosciuto tante celebrities come la splendida Rodriguez. Mattia sul suo account Instagram ha pubblicato una foto da urlo: date un’occhiata.

Belen Rodriguez, carezze in barca: lo scatto con l’amico diventa ‘bollente’

Uno scatto in barca di Belen Rodriguez e Mattia Ferrari è diventato estremamente bollente! L’ha pubblicato il giovane imprenditore, fondatore di Arnold Creative Communications, sul suo account Instagram: “Tra un tuffo ed una carezza” scrive il Ferrari e la foto mostra la splendida argentina seduta al lato del gommone e l’amico che le accarezza il volto. Le forme di Belen Rodriguez sono da urlo ed è proprio per questo motivo che lo scatto è diventato bollente: complice, oltre al fisico dell’argentina, anche il modo in cui è seduta. A Ibiza, luogo in cui la coppia di amici si sta godendo le vacanze, e Instagram, sono di fuoco!

Dallo scatto che vi abbiamo appena mostrato si nota anche il like di un noto personaggio, ex calciatore, dirigente oggi dell’Ibiza Eivissa. Avete capito chi è? Beh, a Marco Borriello piace questo scatto!