Avete mai visto questa bellissima ragazza? se guardate bene potrete notare una visibile somiglianza… E’ figlia di noto conduttore amatissimo dal pubblico

E’ la figlia di uno dei più importanti conduttori Italiani, attualmente sposato con la showgirl e conduttrice Giovanna Civitillo. Avete capito bene, si tratta del fantastico Amadeus. In pochi sanno che il conduttore ha una figlia maggiore, di circa 23 anni che è nata dall’amore con la sua prima moglie Marisa di Martino. Amadeus dopo di lei ha sposato la bellissima Giovanna Civitello che l’ha reso padre per la seconda volta. I due ragazzi sono legatissimi, nonostante la figlia maggiore abbia studiato all’estero e quindi si trovino ben lontani da casa. La famiglia è molto unita e la ragazza pare andare molto d’accordo anche con la seconda moglie del padre, come sembra anche dai social network dove si possono trovare foto di loro insieme ad eventi e a feste di famiglia. Nel frattempo però cerchiamo di capire qualcosa in più su questa bellissima ragazza che sembra voler rimanere ben lontano dai riflettori a cui invece sono ben abituati i genitori.

Avete mai visto questa bellissima ragazza? E’ figlia del noto conduttore

Alice Sebastiani ha 22 anni circa ed è una bellissima ragazza. Sappiamo che è la prima figlia di Amadeus, nata dal matrimonio con la prima moglie Marisa Di Martino. Amadeus e Marisa sono stati sposati dal 1993 al 2007. Alice aveva solamente 9 anni quando i suoi genitori decisero di divorziare, ma nonostante ciò i due sono sempre stati molto presenti nella vita della figlia. Nata nel 1998 ama moltissimo viaggiare e per un periodo ha vissuto a Londra, dove ha studiato in un collage, come si può ben vedere dalle foto pubblicate dal padre Amadeus… Di recente si è laureata con lode in Fashion Business presso l’Istituto Marangoni di Milano. Sul suo profilo Instagram ufficiale, la giovane ha pubblicato la foto insieme al suo papà e alla seconda moglie Giovanna Civitillo, sotto cui ha scritto: “Non solo avete capito la mia passione ma avete fatto in modo che la coltivassi in una delle scuole migliori. Vi sarò eternamente grata” ha scritto la giovane.

La ragazza sembra andare molto d’accordo sia con il fratellino Jose nato dall’amore di papà Amadeus e la moglie Giovanna, che con la Civitillo stessa. Per adesso possiamo dirvi che la ragazza non sembri interessata a seguire le orme del padre.