Dove è finita Claudia Pandolfi? Cosa fa oggi lontano dai riflettori

Dove è finita Claudia Pandolfi? Cosa sta facendo ora l’attrice di Un Medico In Famiglia?

Claudia Pandolfi è un’attrice straordinaria. Tutti probabilmente la ricorderemo da giovanissima nella fiction Rai un Medico In Famiglia, ma la sua carriera è costellata da molti altri successi e grandi risultati. Da un po’ di tempo a questa parte però non abbiamo più molte notizie dell’attrice che, anzi, sembra essersi ritirata a vita privata. Cosa fa allora oggi Claudia Pandolfi?

Cosa fa oggi Claudia Pandolfi?

L’attrice di Un Medico in Famiglia, classe 1974, era stata notata da Michele Placido durante il famigerato concorso di Miss Italia nel 1991 e le propose di lavorare con lui anche se il successo per Claudia Pandolfi arrivò dopo, proprio con il ruolo di Alice Solari e con la sua partecipazione a Distretto di Polizia per Mediaset. Dopo ha lavorato anche molto tempo a teatro, ha collezionato un successo dopo l’altro, ma ad un certo momento in televisione sembra essere un po’ sparita. Sembra che si sia dedicata essenzialmente alla famiglia.

La vita privata

Già perché la vita privata di Claudia Pandolfi è caratterizzata da due figli e dopo diverse relazioni sembra che sia finalmente approdata ad un vero amore! Nella sua vita sappiamo che è stata sposata con l’attore e il doppiatore Massimiliano Virgili, un matrimonio lampo di solo un mese e subito dopo ci fu la relazione con Andrea Pezzi e quella con Roberto Angelini da cui ebbe il primo figlio Gabriele. Legata poi all’attore Marco Cocci, nel 2014 ha iniziato una storia con Marco De Angelis, che è diventato anche padre del suo secondo figlio. In televisione, come abbiamo detto la vediamo poco.

Sembra che Claudia Pandolfi si stia dedicando moltissimo alla sua vita e al teatro, ma nulla esclude la possibilità che, tra qualche tempo, arrivi per lei il ruolo giusto al cinema o in tv e finalmente torni ad entrare nelle case di tutti gli italiani!