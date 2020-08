Il famoso cantante sta per diventare papà: l’annuncio a sorpresa

Il famoso cantante britannico sta per diventare papà: l’annuncio a sorpresa ha riempito di gioia i fan! Scoprite di chi si tratta!

Prima che scoppiasse l’emergenza Coronavirus, intorno a dicembre, aveva fatto capire che si sarebbe dedicato alla vita privata: annunciò uno stop per dedicarsi a sua moglie, a viaggiare, a scrivere e leggere. Il SUN, noto portale inglese, ha annunciato che la coppia adesso è in dolce attesa. Siete curiosi di scoprire di chi si tratta vero? Lui è un noto cantante britannico…parliamo di Ed Sheeran! Proprio così, lui e la sua compagna di vita, Cherry Seaborn, aspettano un bambino che potrebbe nascere a fine estate. Ed e Cherry hanno trascorso la quarantena durante l’emergenza Coronavirus nella loro casa a Suffolk, in Inghilterra, e per questo sono riusciti a mantenere nascosta la loro vita privata. Ecco la notizia!

Ed Sheeran e Cherry Seaborn stanno per diventare genitori! Il famoso cantautore e la sua compagna di vita hanno mantenuto nascosta la gravidanza di lei fino a poche ore fa, quando il portale inglese The Sun ha reso nota la notizia! Aveva annunciato una pausa dopo Natale, forse per dedicarsi alla sua dolce metà in dolce attesa? Gli amici della coppia hanno rivelato al tabloid che Ed e Cherry sono al settimo cielo, sono molto eccitati, ma hanno mantenuto la notizia privata. “Il lockdown era una scusa perfetta per non farsi vedere troppo, ma il parto si sta avvicinando e l’entusiasmo è cresciuto così hanno iniziato a dirlo ad amici e parenti. Stanno solo facendo gli ultimi preparativi a casa e il bambino è atteso entro la fine dell’estate” sono le parole degli amici della coppia a The Sun.

Si tratta di una magnifica notizia che riempie di gioia i fan del famoso cantante britannico. Ma sapete come si sono conosciuti lui e Cherry? Sul web si legge che si sono fidanzati nel luglio 2015 ma prima di iniziare una relazione erano amici d’infanzia ed ex compagni di classe alle superiori! Si sono sposati nel 2018. Cosa fa lei nella vita? Oltre ad essere un’esperta di finanza è anche una grande sportiva. Nel 2012 e nel 2013 è stata capitano della sua squadra di hockey su prato ed ha raggiunto ottimi risultati: spesso il marito Ed è stato beccato mentre guardava sua moglie giocare.