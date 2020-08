Giovanna Civitillo, spunta la clamorosa foto dal passato: aveva solo vent’anni, com’è cambiata nel tempo la moglie del noto conduttore Amadeus

E’ moglie di uno dei più famosi e apprezzati conduttore Italiani di sempre, che quest’anno ha avuto la fortuna e l’onore di condurre il ‘Festival della Musica Italiana’ a Sanremo. Ebbene si, avete capito bene, stiamo parlando di Giovanna Civitillo e Amadeus. La donna però deve il suo successo soprattutto alla sua bravura e alla sua tenacia, che l’hanno portata ad avere nel corso degli anni un discreto successo. La donna infatti ha lavorato in tantissimi programmi sia Rai che Mediaset, come showgirl, ospite ricorrente o anche inviata speciale. Insomma, una donna dai mille talenti che certamente non si lascia scoraggiare. Diventando la mogli di Amadeus è venuto per conseguenza che ovviamente è aumentata anche la sua notorietà e il suo sostegno per il marito è diventato sempre più forte e grande. Quest’anno durante la conduzione del Festival la donna non lo ha lasciato un solo istante da solo, supportandolo, facendo il tifo per lui e spesso facendo anche le ore piccole.

Giovanna Civitillo, spunta la foto dal passato: aveva solo vent’anni

Giovanna Civitillo oltre ad essere una talentuosissima donna, è anche di una straordinaria bellezza. Classe 1977, Giovanna conserva ancora tutti i lineamenti di quando era giovanissima. I capelli castani, gli oggi luminosi e comunicativi e il fisico decisamente invidiabile. Per lei il tempo sembra non essere affatto passato, anzi, chi vedrà la foto sottostante in cui aveva appena 20 anni, la vedrà praticamente uguale ad oggi.

Stesso sorriso smagliante dalla dentatura bianchissima e perfetta, i capelli castani e gli occhi comunicativi. Giovanna è una vera esplosione di bellezza! La forma fisica impeccabile la deve sicuramente soprattutto al suo lavoro di ballerina, e non dimentichiamoci che è stato proprio il suo lavoro come ballerina a farla incontrare con il marito Amadeus. Sul loro profilo ufficiale Instagram è possibile vedere foto della loro quotidianità, da soli o in compagnia del loro splendido figlio. Pare che questo sia un momento nostalgico per moltissime celeb e tra queste anche Giovanna che ha deciso di pubblicare questo bellissimo scatto in cui aveva solamente venti anni e sotto una didascalia che non è passata certamente inosservata: “Buongiorno …e adesso anche mia mamma, mi invia vecchie foto”. Tantissimi complimenti alla splendida Civitillo che è più in forma che mai!