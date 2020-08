Temptation Island, Sofia ed Alessandro sono tornati insieme? Lei svela tutta la verità in un’intervista esclusiva a Sologossip.

La redazione di Sologossip ha intervistato in esclusiva Sofia Calesso, una delle protagoniste dell’ultime edizione di Temptation Island. Al programma di Canale 5, Sofia ha partecipato col suo fidanzato Alessandro Medici: un percorso fatto di alti e bassi, ma che si è concluso col lieto fine al falò di confronto. I due hanno lasciato la trasmissione insieme, ma qualcosa dopo è andato storto. Cosa è successo davvero alla coppia dopo il falò e in quali rapporti sono, oggi, Alessandro e Sofia? A svelarci tutta la verità è stata proprio Sofia, che si è raccontata a cuore aperto. Ecco le sue parole.

Temptation Island, Sofia ed Alessandro sono tornati insieme? Lei confessa: “Tra noi le cose non sono cambiate”

-Come è stata la tua esperienza a Temptation Island?

È stata una bellissima esperienza, perché vuoi o non vuoi, nel bene o nel male ti porta delle risposte. È stata davvero un’esperienza forte e piena di nuove conoscenze.

-Con quale delle altre fidanzate hai legato di più?

Ho legato di più sicuramente con Annamaria. E con Antonella Elia e Manila Nazzaro, che sono state la sorpresa più bella del programma. Non pensavo che si sarebbero rivelate così: sono due persone meravigliose, piene di vita, con un’esperienza che ti può solamente arricchire.

-Guardando il programma da casa, quale tra i percorsi delle altre coppie ti è piaciuto di più?

Sicuramente quello di Manila e Lorenzo.

-Cosa hai provato rivedendo le immagini del falò di confronto finale con Alessandro?

Riguardare tutto, anche il falò di confronto, a me emoziona. Io e lui siamo sempre state due persone che , quando c’è una discussione, è sempre molto animata. E’ stato assolutamente tutto molto vero, spontaneità al 100%. Quindi quando lo rivedo mi emoziono, soprattutto per come era andata a finire…Rivedendo qualche pinnettu, invece, mi rendo conto dell’esagerazione delle mie esternazioni, ma purtroppo il passato è venuto a galla subito e l’ho manifestato in quel modo, in quanto io stavo male e avevo le mie paure.

-Cosa non ha funzionato davvero tra di voi quando siete usciti dal programma?

La motivazione è stata esattamente quella che ho raccontato nell’intervista a Filippo. Noi abbiamo passato 12 giorni meravigliosi insieme, questo prima del rientro alla nostra vita di tutti i giorni. Abbiamo passato dei momenti molto belli, in cui abbiamo parlato di tutto, anche di quello che non si era visto in televisione. Qualsiasi cosa c’è stata tra di noi, è stata manifestata e detta, proprio per onestà nel nostro rapporto. Ma tornare a casa e vedere che Alessandro, appena rientra alla normalità, mi lascia, conferma solo ed esclusivamente le mie paure. Lui mi ha sempre detto che era risentito di quello che io avessi detto, sono state queste le sue giustificazioni al rientro. Io ci tengo a precisare che, nel nostro rapporto, sia io che lui abbiamo commesso degli errori, mai negati e mai nascosti, ma che erano chiariti e lo dimostra il fatto che siamo usciti da quel falò insieme.

-Cosa pensi che lo abbia spinto a lasciarti?

Varie problematiche, che non credo neanche siano derivate totalmente da lui, ma dalla famiglia. Penso che lui abbia preso la decisione di lasciarmi non avendo la forza di discutere ancora a casa o comunque di affrontare una realtà difficile, a cui non eravamo abituati. Per quanto possa capire il punto di vista dalla famiglia, che è condivisibile o meno, ma è rispettabile, io per amore dei miei figli, in quanto sono mamma anche io, posso dare un consiglio, ma pur di vedere mio figlio felice lo lascerei fare la sua vita. Poi, nel caso in cui si rendesse conto che il consiglio del genitore può essere giusto, gli starei vicino se avesse bisogno, ma non gli metterei mai dei limiti nel vivere una relazione. Credo che la motivazione sia questa, non credo non mi voglia bene…Ma credo anche che se ci fosse stato amore, dopo due ore che siamo tornati a casa e dopo appunto quei bei giorni, non sarebbe successo quello che è successo.

-Come va oggi con Alessandro? Le ultime indiscrezioni parlano di un riavvicinamento dopo alcune foto circolate sul web… È così?

Da quando tornati ci siamo rivisti una volta. Si ho visto le foto che stanno circolando, sono foto di un evento che abbiamo fatto insieme, dove ci siamo anche parlati, ma niente di tutto quello che si dice. La nostra situazione non è cambiata di una virgola, questo non vuol dire che non siamo in buoni rapporti, ma se fossimo tornati insieme lo avrei comunicato. Non è assolutamente così.

-Tu adesso come stai?

Posso solamente dire che non sto bene, ma piano piano sto cercando di affrontare la situazione. Chiaro che da parte mia c’è l’interesse anche a un’evoluzione migliore, ma non è così, e non per colpa mia. Tutte le promesse che sono state fatte a quel falò, sono state fatte perché c’era l’intento di mandarle avanti. Io mi sentivo pronta a un cambiamento tra di noi positivo, ma evidentemente lui no, quindi lo rispetto e a mio malincuore devo comunicare che tra di noi le cose non sono cambiate.

-C’è qualcosa che vorresti dire ad Alessandro nel caso leggesse queste parole?

Io sono dispiaciuta per il fatto che lui sia rimasto ferito da alcune mie parole. Potevo risparmiarmi alcuni termini, ma nel momento in cui c’è stato il falò di confronto per me la cosa era chiarita. Volevo mettere un punto perché il mio scopo nell’andare a Temptation era quello di dimostrare a tutti quanto io lo amassi, che lo volevo nella mia vita per sempre e che avrei voluto delle manifestazioni per me anche da parte sua. Sicuramente una gelosia molto forte è venuta fuori, ma è derivata dalle insicurezze che il nostro passato insieme mi ha creato. Io posso dire sicuramente scusa ad Alessandro per i miei sbagli del passato, che però ha fatto anche lui. Io lo avrei voluto veramente nella mia vita e sto malissimo, sto raccogliendo i pezzi del mio cuore in frantumi. E non ho ancora smesso.

-Che effetto ti ha fatto rivederlo, anche solo per lavoro?

Mi fa male perché ci sono delle aspettative dentro di me diverse da quelle che ci sono evidentemente dentro di lui. Io sono ancora la Sofia che dice che lo voleva e che l’avrebbe voluto per tutta la vita. Avrei fatto passi importanti, anche se nel mio passato ho avuto un matrimonio, l’avrei rifatto con lui.

-Parliamo di te: i tre aggettivi con cui ti descriveresti

Simpatica, solare perché mi piace sorridere alla vita, ma allo stesso tempo sono una persona molta istintiva. Questa è una delle cose che cambierei perché spesso poi me ne pento. Ci sono delle cose che dette con troppa istintività e spontaneità potrebbero fare male, e io sono una persona che quando è arrabbiata tende a fare questo errore. Questa cosa la cambierei assolutamente.

-Ti piacerebbe partecipare ad altre trasmissioni TV o hai chiuso con questo mondo?

Non escludo altre esperienze televisive, sono esperienze forti, soprattutto per quanto riguarda un reality come quello. Lì giochi con i sentimenti, un percorso nei sentimenti, molto più difficile di quanto sembra. Un’esperienza che ti smuove tutto, paure emozioni, tante cose. Un altro percorso televisivo ci potrebbe essere, lo valuterei nel caso mi arrivasse una comunicazione di questo tipo. Non mi dispiacerebbe.

-Qual è il tuo sogno nel cassetto?

Trovare la serenità, avere una vita serena sotto ogni punto di vista, sia lavorativo che con i miei bambini. Uno dei miei sogni poteva essere quello di avere una vita serena e tranquilla con Alessandro ma non è così, quindi diciamo che rimane un sogno nel cassetto…

Intervista a cura di Angela Robustelli.