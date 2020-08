Annjeanette Whaley, Vite al Limite è irriconoscibile: cosa le è successo

Come sta Annjeanette Whaley oggi di Vite al Limite: come è diventata dopo il percorso dal Dottor Nowzaradan.

Annjeanette Whaley è stata una delle protagoniste di Vite al Limite. La donna, 30 anni, è approdata nel programma del dottor Nowzaradan che aveva superato la soglia dei 300 chili. La sua vita era in serio pericolo perché il suo peso la rendeva praticamente immobile e non autonoma. Come sta oggi Annjeanette e come è diventata dopo il programma Vite al Limite? È riuscita a perdere peso?

Il percorso di Annjeanette a Vite al Limite

Annjeannette Whaley durante la presentazione ha spiegato di aver lottato con la sua voglia di mangiare, ormai diventata dipendenza, per tutta la vita. Quando sua madre, tossicodipendente, è morta, la giovane Annjeanette che all’epoca aveva solo 8 anni iniziò a mangiare. E lo fece così tanto che si decise di mandarla ad un campo per ragazzi obesi, cosa che fece sentire la piccola ancora più disagio.

Quando ha deciso di chiedere aiuto al Dottor Nowzaradn e a vite al Limite pesava già 308 chili e non riusciva a smettere di mangiare. Grazie all’aiuto della clinica di Houston ha iniziato a perdere peso seguendo in modo rigoroso la dieta e aumentando di molto l’attività fisica giornaliera.

Come sta oggi Annjanette

Alla fine Annjeanette è stata anche approvata per l’intervento di chirurgia bariatrica e il suo viaggio per dimagrire è proseguito senza sosta. Vediamo come sta oggi grazie al suo profilo Facebook. Pare che la ragazza si sia riconciliata con la sua fidanzata Erica e che viva ancora a Houston per continuare il percorso di dimagrimento iniziato con il Dottor Nowzaradan. Pare però che negli ultimi mesi abbia fatto causa alla società che opera dietro Vite al Limite, accusando la produzione di non averle pagato le spese mediche come invece era stato pattuito.