Eleonora Pedron, il bikini si alza e i fan impazziscono

Su Instagram Eleonora Pedron fa impazzire i fan con il suo bikini verde che si alza.

Eleonora Pedron, circa una settimana fa, si è immortalata in diversi scatti su Instagram in Grecia, precisamente a Ithaca. Fisico mozzafiato e una bellezza incredibile, Eleonora ha però mandato in visibilio i fan per una foto in particolare in cui il suo bikini si è leggermente sollevato lasciando intravedere più decolleté di quanto non si dovrebbe vedere!

Eleonora Pedron: tra lavoro e vita privata su Instagram

Eleonora Pedron ha compiuto 38 anni il 13 luglio, ma a vederla, sembra ancora una giovanissma ragazzina. Dopo aver vinto Miss Italia nel 2002, la sua carriera è decollata nel mondo della televisione, prima come meteorina nel meteo di Rete4, poi come valletta a Controcampo. Non mancano anche i film come Vita Smeralda, una commedia esilarante, come sempre sono i lavoro di Jerry Calà. L’abbiamo poi vista fino all’anno scorso come ospite fissa a Quelli che il Calcio e dal 2020 invece conduce Belli Dentro Belli Fuori il sabato mattina su La7. Insomma, una vita quella di Eleonora veramente piena di impegni e un po’ di vacanza sembra essere meritata. Così la Pedron naviga nelle meravigliose acque della Grecia e qui si scatta la foto che fa impazzire i fan.

La foto in bikini di Eleonora Pedron

Eleonora Pedron indossa un costume verde fluorescente, con la parte superiore quasi a fascia. Nella foto l’ex Miss Italia solleva le braccia per assumere una posa ancora più affascinante, ma ecco che proprio la fascia, da sotto, leggermente si alza, seguendo il movimento e lasciando intravedere una parte bianca normalmente nascosta. Anche il pezzo di sotto del bikini, super sgambato, lascia poco all’immaginazione. Il fisico della Pedron è statuario e bellissimo. I fan la riempiono di complimenti e quasi tutti i suoi circa 415 mila su Instagram non possono non notare la sua bellezza travolgente.