Grande Fratello Vip, svelati i nomi dei primi tre concorrenti ufficiali: c’è anche lei; ecco cosa ha anticipato il sito Trash Italiano.

Manca sempre meno all’inizio di una nuova scoppiettante edizione del Grande Fratello Vip. L’amatissimo reality di Canale 5 sta per tornare con tante novità e colpi di scena. Come l’anno scorso, al timone del programma ci sarà Alfonso Signorini: tra gli opinionisti, confermato Pupo ma, al posto di Wanda Nara, c’è una new entry che promette scintille! Si tratta di Antonella Elia, che l’anno scorso era proprio una delle concorrenti del reality più spiato della tv. E, a questo proposito, anche quest’anno Alfonso ha messo su un cast di tutto rispetto: il conduttore promette nomi super interessante. Ed è stato il sito Trash Italiano a svelare tre nomi che, secondo quanto riportato, saranno tre concorrenti ufficiali della prossima edizione. Scopriamo di chi si tratta.

Seguici anche sul nostro canale Instagram —-> CLICCA QUI

Grande Fratello Vip, svelati i nomi dei primi tre concorrenti ufficiali: c’è Stefania Orlando

Pronti per le nuove avventure della Casa più spiata della tv? Il Grande Fratello Vip tornerà in onda a partire dal 19 settembre e, anche per questa edizione, ci sarà il doppio appuntamento settimanale! Una nuova edizione tutta da vivere, quella che il conduttore Alfonso Signorini ha preparato per il suo pubblico. Sarà lui ha condurre lo show per il secondo anno consecutivo, affiancato nuovamente da Pupo, ma con la nuova opinionista d’eccezione, Antonella Elia. Cosa sappiamo del cast? Di indiscrezioni riguardo i possibili concorrenti ne abbiamo lette a migliaia nelle ultime settimane. Ma, secondo quanto riporta Trash Italiano, entreranno ufficialmente nella casa Stefania Orlando, Francesco Oppini e Paolo Brosio! Per gli ultimi due, si tratta della seconda esperienza nel mondo dei reality: il figlio di Alba Parietti ha partecipato a La Fattoria, mentre Paolo Brosio è un ex naufrago de L’Isola dei famosi. Primissima volta in un reality, invece, per la bellissima conduttrice Stefania Orlando, che si metterà in gioco proprio sotto l’occhio attento delle telecamere del GF Vip!

Insomma, sembra proprio che anche quest’anno ne vedremo delle belle! In attesa di scoprire se si tratta di nomi ufficiali e di conoscere il cast del reality al completo, diteci la vostra: chi vorreste vedere all’interno della Casa più famosa della tv?